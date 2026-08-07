Giovanni Grazioso conquista tutti dopo Temptation Island: il carretto diventa virale

Dopo Temptation Island, Giovanni Grazioso vive un momento di grande popolarità. Il suo carretto delle brioche è diventato virale sui social, attirando clienti, fan e l'attenzione di imprenditori importanti.

Giovanni Grazioso è uno dei protagonisti più discussi dell'ultima edizione di Temptation Island, ma dopo la fine del programma la sua popolarità sembra aver preso una nuova direzione. Il suo carretto di brioche è diventato un vero fenomeno sui social, attirando sempre più clienti e curiosi.

Dopo il percorso nel reality, il numero dei suoi follower su Instagram è cresciuto e anche la sua attività di venditore ambulante ha registrato un forte aumento di attenzione. Secondo quanto raccontato da Fanpage, Giovanni sarebbe arrivato a vendere circa 3.000 brioche al giorno, con un prezzo di 3 euro ciascuna e un possibile incasso giornaliero vicino ai 9.000 euro.

Il mestiere di Giovanni era stato al centro anche del falò di confronto con Sabrina Soussi. Durante il programma, infatti, la sua ex fidanzata aveva criticato la scelta di continuare un lavoro considerato da lei poco stabile e, secondo la sua visione, poco adatto alla costruzione di una famiglia.

Oggi però proprio quel lavoro è diventato il simbolo della sua rivincita. Il carretto di Giovanni Grazioso è una tappa per molti fan di Temptation Island, che vogliono incontrarlo e assaggiare le sue famose brioche.

Steven Basalari e Giovanni Grazioso

Il successo di Giovanni Grazioso attira anche l'attenzione di Steven Basalari

Il fenomeno nato intorno a Giovanni non è passato inosservato nemmeno a chi ha costruito il proprio successo investendo in attività diventate virali sui social, come Steven Basalari, imprenditore bresciano noto per aver puntato su progetti capaci di trasformarsi in veri e propri casi mediatici. I due si sono incontrati, come testimonia una foto condivisa sui social, e potrebbero aver parlato proprio di una possibile espansione dell'attività di Giovanni.

Basalari, dal 2023 socio del famoso tiktoker napoletano Donato De Caprio, ha seguito la crescita di attività diventate popolari online, come il brand Con Mollica o Senza, oggi presente con diversi punti vendita in Italia.

Nel frattempo Giovanni è intervenuto anche per difendere Sabrina Soussi dagli attacchi ricevuti sui social. L'ex fidanzata è stata bersagliata da numerosi commenti negativi dopo la partecipazione al programma e Giovanni ha invitato gli utenti a non superare il limite tra critica e cattiveria.

Durante una diretta Instagram ha spiegato che le opinioni fanno parte dell'esposizione televisiva, ma che gli insulti rappresentano qualcosa di diverso. Poi si è rivolto agli hater ricordando che dietro ai personaggi televisivi ci sono persone reali: "Quando scrivete, fermatevi un attimo a pensare: state parlando sempre di una ragazza di 23 anni".