Taylor Swift: The Eras Tour, ancora primo, buon esordio negli USA per Killers of the Flower Moon

Il film concerto di Taylor Swift conserva la prima posizione nella classifica degli incassi americani del weekend, ma i 23 milioni di Killers of the Flower Moon confermano l'interesse per il cinema d'autore.

Taylor Swift regina del box office USA per la seconda settimana consecutiva con il suo film concerto Taylor Swift: The Eras Tour, che incassa altri 31 milioni di dollari. La pellicola segna un forte calo del 66%, ma raggiunge i 129 milioni di dollari complessivi, cifra da capogiro che assommata agli incassi internazionali porta il film-concerto a un totale di 160,4 milioni di dollari.

Killers of the Flower Moon: Martin Scorsese sul set del film

C'era chi temeva uno scarso interesse del grande pubblico nei confronti del nuovo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, e della sua durata fiume, ma il risultato a botteghino ha spazzato via i timori. La pellicola interpretata da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone debutta con un solido incasso di 23 milioni da 3.628 sale e una media per sala di 6.339 milioni. Secondo gli esperti c'è di che gioire per un film costato oltre 200 milioni di dollari. Investimento con cui Apple auspica di pubblicizzare il proprio marchio e punta alla stagione degli Oscar. Come rivela la nostra recensione di Killers of the Flower Moon, il film è basato sull'omonimo libro di David Grann e ruota attorno a una serie di delitti verificatisi tra i membri della tribù Osage negli anni '20, che casualmente accadono quando il petrolio viene scoperto nella loro terra tribale. Nel cast Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone, Robert De Niro e Jesse Plemons.

Killers of the Flower Moon, la performance di Brendan Fraser divide i fan: "Tagliatelo via dal film"

L'Esorcista - Il credente scende al terzo posto e raccoglie altri 5,6 milioni superando i 50 milioni complessivi in tre settimane e i 100 milioni a livello globale. Incasso che ha permesso di recuperare ampiamente l'investimento iniziale di Universal e Blumhouse, che si sono assicurati i diritti per realizzare una nuova trilogia per la cifra di 400 milioni, anche se la critica non è stata tenera con l'horror diretto da David Gordon Green. Come rivela la nostra recensione de L'esorcista - Il credente, la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film.

John Carpenter sul reboot dell'Esorcista: "Come si fa a sbagliare un film del genere"

Quarto posto per il film d'animazione Paw Patrol: Il Super Film, che incassa 4,4 milioni superando i 56 milioni complessivi. L'incasso globale del film ha già superato i 148 milioni ed è destinato ad aumentare ancora. Qui la nostra recensione di Paw Patrol: Il Super Film.

Al quinto posto si piazza il ritorno nei cinema del capolavoro in stop-motion di Tim Burton ed Henry Selick Nightmare Before Christmas, che celebra il suo trentesimo anniversario incassando 4,1 milioni da 1.650 sale e segnando una media per sala di 2.484 dollari.