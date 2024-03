Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) stabilisce un nuovo record su Disney+

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version) ha battuto ogni record riguardanti i dati delle visualizzazioni ottenuti su Disney+. Il film evento ha infatti già ottenuto 4,6 milioni di visualizzazioni, diventando il progetto musicale di maggior successo sulla piattaforma di streaming.

I dati ottenuti in streaming

Taylor Swift: The Eras Tour - Taylor Swift in una foto

Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor's Version), nonostante la durata di oltre 3 ore e 30 minuti, è stato visto per un totale di 16,2 milioni di ore in soli 3 giorni.

Le statistiche appaiono ancora più significative se si considera che lo studio, abitualmente, rivela i dati ottenuti su Disney+ dopo 5 giorni, come accaduto recentemente ai film La sirenetta ed Elemental.

Sulla piattaforma ha debuttato un montaggio diverso rispetto a quello realizzato per il grande schermo e per la distribuzione in digitale e proporrà anche il brano Cardigan e quattro canzoni in più realizzate in versione acustica.

The Eras Tour ha quindi battuto progetti molto apprezzati come Elton John: Farewell from Dodger Stadium, Black Is King: A Film By Beyoncé, The Beatles: Get Back, e folklore: the long pond studio sessions, anche in quel caso di Taylor Swift.

Il film tratto dal tour dell'artista, nelle sale, aveva incassato 262 milioni di dollari, rimanendo alle spalle di This Is It di Michael Jackson per soli 5 milioni di dollari. Negli Stati Uniti, invece, aveva raggiunto quota 180,7 milioni.