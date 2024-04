Disney non molla Taylor Swift, Bob Iger: 'In futuro arriveranno altri concerti in streaming'

Dopo il successo planetario di The Eras Tour in streaming, il CEO di Disney Bob Iger ha confermato che lo studio ha tutta l'intenzione di continuare a coccolare la popstar e proporre in futuro altri suoi concerti sulla piattaforma digitale.

L'amministratore delegato ha dichiarato che la società "spera di continuare a lavorare con lei". È facile crederlo, visto che Taylor Swift: The Eras Tour è stato un grande successo per Disney+ (tanto che hanno ridisegnato la home page in suo onore in occasione della prima). Non per niente, l'offerta per il suo ultimo film concerto è stata molto competitiva.

Mentre la Disney continua a raccogliere abbonati al suo servizio di streaming, ci si aspetta che cerchi di mantenere questo rapporto di esclusiva anche in futuro. In precedenza, Iger aveva dichiarato: "L'Eras Tour è stato un vero e proprio fenomeno che ha entusiasmato e continua ad entusiasmare i fan di tutto il mondo, e siamo davvero entusiasti di portare questo elettrizzante concerto al pubblico ovunque si trovi, in esclusiva su Disney+".

Taylor Swift è diventata miliardaria

Nella giornata di ieri Forbes ha pubblicato la sua nuova lista aggiornata delle personalità di Hollywood che hanno guadagnato di più nell'ultimo anno. Il più ricco è George Lucas, ma Taylor Swift è entrata per la prima volta in classifica al 14esimo posto. Ciò che più sorprende è che la Swift è la prima cantautrice a diventare miliardaria esclusivamente grazie agli introiti del suo catalogo.

Il dominio culturale di Taylor Swift è davvero indiscutibile. Che le sue storie d'amore siano "LA" sottotrama di un'intera stagione della NFL o che si tratti semplicemente di battere ogni record immaginabile per quanto riguarda l'offerta di musica dal vivo in un teatro, non c'è davvero niente di meglio del suo attuale tour, i cui biglietti sono sempre più costosi, come segnalato dai genitori dei giovanissimi fan. Non è un segreto che il suo successo sia dovuto a una schiera di fan che si presentano per ogni cosa e per tutti quelli che fanno parte della sua cerchia.