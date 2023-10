Taylor Swift: The Eras Tour deflagra al box office USA con 96 milioni

L'arrivo di Taylor Swift: The Eras Tour spazza via in un colpo solo tutti i rivali. il film concerto sull'ultimo tour della cantante americana esplode al box office USA totalizzando 96 milioni di incasso da 3.855 sale, con una media per sala di 24.902. Il film segna il record domestico per la miglior uscita a ottobre, eguagliando quanto fatto da Joker con Joaquin Phoenix nel 2019. Di questi 96 milioni, oltre 11 milioni provengono dai 377 schermi IMAX che hanno proiettato il film, fruttando 13,1 milioni a livello globale. In totale, gli incassi globali del film-concerto sono 128 milioni. Secondo quanto anticipato, la piattaforma di grande formato prevede di aggiungere altri 106 schermi a livello internazionale tra il 26 ottobre e il 3 novembre.

L'Esorcista - Il credente: una scena del film

Il ciclone Taylor Swift ha scalzato prepotentemente dalla vetta L'Esorcista - Il credente che si ferma a quota 11 milioni sfiorando i 45 milioni in due settimane. Con 85 milioni di incasso globale, il film ha recuperato ampiamente l'investimento iniziale di Universal e Blumhouse, che si sono assicurati i diritti per realizzare una nuova trilogia per la cifra di 400 milioni, anche se la critica non è stata tenera con l'horror diretto da David Gordon Green. Come rivela la nostra recensione de L'esorcista - Il credente, la storia è ambientata decenni dopo gli eventi del film originale, ma esiste una connessione narrativa tra i due film: il ritorno di Ellen Burstyn nei panni di Chris MacNeil, la cui figlia Regan era posseduta nel primo film.

John Carpenter sul reboot dell'Esorcista: "Come si fa a sbagliare un film del genere"

Terzo posto per il film d'animazione Paw Patrol: Il Super Film, che incassa 7 milioni sfiorando i 50 milioni complessivi. L'incasso globale del film ha già superato i 126 milioni ed è destinato ad aumentare ancora. Qui la nostra recensione di Paw Patrol: Il Super Film.

Saw X: una scena del film

Saw X, decimo capitolo della longeva saga horror di Saw, scende al quarto posto con 5,7 milioni che lo portano a 42,4 milioni a tre settimane dall'uscita. Considerando il budget di soli 13 milioni di dollari, il film si avvia a diventare un successo economico. Le prime reazioni della critica hanno definito Saw X uno dei migliori capitoli del franchise. L'horror arriverà nei cinema italiani il 26 ottobre.

Saw X, la scena dopo i titoli di coda è "la cosa più fanservice che abbiamo fatto"

Chiude la Top 5 The Creator, diretto da Gareth Edwards e interpretato da John David Washington nei panni del leader di una guerra tra esseri umani e intelligenza artificiale. Il film sci-fi incassa altri 4,3 milioni per un totale di 32,4 milioni a fronte di un budget di oltre 80 milioni che sta per recuperare a stento con gli incassi globali. Qui la nostra recensione di The Creator.