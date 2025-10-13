Taylor Swift, in arrivo su Disney+ la docuserie sull'Eras Tour e il nuovissimo film concerto

Da tempo circolavano voci su un documentario dedicato all'Eras Tour di Taylor Swift, e ora finalmente è stato confermato che arriverà in streaming, ma c'è molto di più di quanto ci si aspettasse.

La popstar ha annunciato oggi che la docuserie in sei parti, Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era, sarà trasmessa in anteprima su Disney+ il 12 dicembre, accompagnata dall'uscita simultanea di un nuovo film-concerto, Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, girato durante la serata conclusiva del tour a Vancouver.

Come annunciato su Good Morning America, la docuserie è descritta come "uno sguardo intimo sulla vita di Taylor mentre il suo tour faceva notizia ed entusiasmava i fan di tutto il mondo", mettendo in luce "artisti, familiari e amici", tra cui le artiste di apertura del tour Gracie Abrams e Sabrina Carpenter e gli ospiti Ed Sheeran e Florence Welch. I primi due dei sei episodi saranno disponibili in streaming il 12 dicembre, mentre gli altri due episodi saranno disponibili nelle due settimane successive.

Le novità e il materiale inedito in arrivo in streaming

Il film concerto uscirà contemporaneamente alle prime due puntate della serie. Sarà la prima volta che i fan avranno la possibilità di vedere sul grande schermo il materiale aggiunto all'Eras Tour dal Tortured Poets Department. Il suo precedente film concerto Eras Tour (che alla fine è approdato anche su Disney+) era stato distribuito prima che l'album uscisse o che le canzoni da esso contenute fossero aggiunte alla scaletta del tour.

"Era la fine di un'era e lo sapevamo", ha scritto Swift in un post sui social media in cui annunciava i progetti. "Volevamo ricordare ogni momento che ha portato al culmine del capitolo più importante e intenso della nostra vita, quindi abbiamo permesso ai registi di immortalare questo tour e tutte le storie che lo hanno accompagnato fino alla sua conclusione. E di filmare l'intero spettacolo finale".

Subito dopo l'annuncio è stato pubblicato un teaser trailer del documentario della durata di un minuto e 39 secondi. Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era è diretto da Don Argott, co-diretto da Sheena M. Joyce e prodotto da Object & Animal. Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, invece, è diretto da Glenn Weiss e prodotto da Taylor Swift Productions in collaborazione con Silent House Productions.

Taylor Swift: The Eras Tour - Taylor Swift sul palcoscenico

Il successo di The Life of a Showgirl

Taylor Swift è stata in testa al box-office mondiale poche settimane fa con The Official Release Party of a Showgirl, documentario dedicato alla lavorazione del suo ultimo disco, The Life of a Showgirl.

Primo negli USA con 33 milioni incassati in 3.702 sale, con una media per sala di 8.914 dollari, terzo in Italia, dove il fenomeno Taylor Swift è meno sentito, quello che è definito come una "esperienza cinematografica" ha raggiunto 46 milioni di incassi globali. Un risultato eccezionale per un prodotto che non è un film tradizionale, bensì un'esperienza di ascolto musicale di 89 minuti.