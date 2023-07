Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il nuovo film 'non conterrà alcuna scena noiosa' promette Seth Rogen

Il franchise delle Tartarughe Ninja si appresta a tornare sul grande schermo con Tartarughe Ninja: Caos Mutante, reboot animato della Paramount e prodotto da Seth Rogen. Arriverà nelle sale ad agosto (in Italia a settembre), ma i fortunati che lo hanno visto in anteprima al Festival Internazionale del Cinema d'Animazione di Annecy lo hanno accolto con grandi applausi. E stando alle parole di Rogen il film non conterrà alcuna scena noiosa.

"Questo film è interamente permeato da una grande energia adolescenziale sempre al di sopra delle righe dove è impossibile stare fermi e annoiarsi. Lo abbiamo scritto proprio in base allo stile d'animazione, fresco e frenetico. Non potevamo avere scene noiose proprio perchè il film stesso sprizzava energia da tutti i pori" ha dichiarato ai microfoni di Empire Online.

La versione proiettata ad Annecy presentava solo alcune scene di animazione grezza, ma per il resto si trattava del film definitivo (compresa la colonna sonora di Trent Reznor e Atticus Ross).

La trama del nuovo film sulle Tartarughe Ninja

"Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi."