Tartarughe Ninja: Caos Mutante: il teaser trailer in italiano del nuovo film animato

Paramount Pictures Italia ha appena pubblicato il teaser trailer ufficiale in italiano di Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il film diretto da Jeff Rowe e prodotto da Seth Rogen che ad agosto 2023 riporterà finalmente nelle sale cinematografiche il leggendario franchise.

Nella versione originale del trailer, invece, si possono sentire le voci dei membri del cast che è composto da Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo) e Brady Noon (Raffaello). Si aggiungono anche John Cena (Rocksteady), Jackie Chan (Splinter), Ice Cube (Superfly), Paul Rudd (Mondo Gecko), Austin Post a.k.a. Post Malone (Ray Fillet), Giancarlo Esposito (Baxter Stockman), Maya Rudolph (Cynthia Utrom), Rose Byrne (Leatherhead), Hannibal Buress (Genghis Frog), Natasia Demetriou (Wingnut) e Ayo Edebiri come April O'Neil.

"Siamo estremamente entusiasti di poter annunciare questo cast stellare per portare sullo schermo dei personaggi così amati nel nuovo capitolo dell'universo delle Tartarughe Ninja" ha dichiarato il Presidente di Nickelodeon Animation Ramsey Naito "Questo rappresenta davvero un nuovo standard per questo franchise celebrato a livello globale, e non vediamo l'ora di mostrare il film al pubblico".

La sinossi di Tartarughe Ninja - Caos Mutante recita: "Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi."