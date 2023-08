Tartarughe Ninja: Caos Mutante, il film segna un nuovo record per il franchise

Qui in Italia dovremo aspettare la fine del mese per vedere Tartarughe Ninja: Caos Mutante al cinema, ma all'estero il film sta già spopolando, e ha anche infranto un nuovo record per il franchise.

A per le Tartarughe Ninja

Tartarughe Ninja: Caos Mutante è stato promosso a pieni voti dal pubblico, ottenendo il punteggio CinemaScore più alto nella storia del franchise.

La pellicola si è infatti portata a casa una A, e anche su Rotten Tomatoes ha totalizzato un punteggio unanime da parte di pubblico e critica (94%).

Vero è che, come fa notare anche Comicbook, i primi tre film delle Tartarughe Ninja (incluso quello tanto apprezzato del 1990) sono usciti prima dell'avvento di CinemaScore, ma è comunque un ottimo risultato per la più nuova trasposizione cinematografica dell'opera a fumetti ideata da Kevin Eastman e Peter Laird.

Di cosa parla Tartarughe Ninja: Caos Mutante

"Dopo anni di addestramento nelle arti marziali, i giovani fratelli Tartaruga emergono dal loro covo sotterraneo per salvare la città di New York da un gruppo di criminali che ha preso il controllo delle strade. Con l'aiuto della loro nuova amica April O'Neil, i fratelli useranno tutte le loro abilità per lottare contro un esercito di mutanti e dimostrare il loro valore come eroi".

Nel cast del film troviamo Seth Rogen, Jackie Chan, Rose Byrne, Paul Rudd, John Cena, Giancarlo Esposito, Ayo Edebiri, Natasia Demetriou, Ice Cube, Maya Rudolph, Post Malone, Brady Noon, Hannibal Buress, Nicolas Cantu, Micah Abbey e Shamon Brown Jr.

Tartarughe Ninja: Caos Mutante uscirà il 30 agosto solo al cinema.