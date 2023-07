Tartarughe Ninja: Caos Mutante avrà un sequel, in arrivo anche una serie animata

Tartarughe Ninja: Caos Mutante avrà un sequel e darà vita a una serie composta da due stagioni che unirà i lungometraggi.

Paramount+ ha annunciato infatti la produzione di Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, progetto che proseguirà il racconto del film in arrivo ad agosto nei cinema di tutto il mondo.

I dettagli del progetto

Il sequel di Tartarughe Ninja: Caos Mutante sarà prodotto da Point Grey Pictures e diretto da Jeff Rowe, già autore del primo capitolo della nuova versione della storia.

Chris Yost e Alan Wan saranno produttori e showrunner della serie animata, mentre Lukas Williams supervisionerà entrambi i progetti.

Nella serie animata i protagonisti saranno messi alla prova, affrontando nuovi pericoli e unendo le forze con vecchi alleati. Le Tartarughe scopriranno chi sono realmente quando non hanno accanto i propri fratelli.

Tartarughe Ninja: 10 cose che (forse) non sapete sul franchise

Le dichiarazioni

Brian Robbins, a capo di Paramount e Nickelodeon, ha dichiarato: "Siamo entusiasti di far continuare a crescere il marchio Tartarughe Ninja in collaborazione con Seth Rogen ed Evan Goldberg di Point Grey, e Jeff Rowe, che stanno innovando il franchise con il loro brand di umorismo unico e aumentando il livello della narrazione per il pubblico di tutto il mondo, virtualmente attraverso ogni piattaforma".

Ramsey Naito, presidente di Paramount Animation & Nickelodeon Animation, ha aggiunto: "Dare nuova forza a questa saga è qualcosa a cui stiamo lavorando da anni e siamo elettrizzati nel continuare a espandere l'amato universo di Tartarughe Ninja e offrire nuove avventure alle famiglie e ai fan".