Stallone e Schwarzenegger nello stesso letto d’ospedale: lo strano incontro prima di Escape Plan

I cammini cinematografici di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger si sono incrociati in più occasioni nella saga di Expendables, ma c'è un solo film che ha visto i due muscolosi divi in veste di co-protagonisti. Si tratta di Escape Plan - Fuga dall'inferno, adrenalinica pellicola del 2013 diretta da Mikael Håfström in onda stasera, domenica 22 marzo, alle 22.20 su Rai 4.

Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger in una scena di Escape Plan

Due leggende riunite in un unico film: la trama completa di Escape plan

Come rivela la nostra recensione di Escape Plan - Fuga dall'inferno, Stallone interpreta Ray Breslin, un ex procuratore divenuto esperto di sicurezza, capace di evadere da qualsiasi prigione e di sfruttarne i punti deboli. Breslin (Stallone) e il suo socio in affari Lester Clark (Vincent D'Onofrio) vengono contattati da un misterioso agente della CIA per testare una nuova prigione top secret che ospita persone scomparse in cambio di una somma considerevole.

Nonostante i suoi dubbi e andando contro il suo codice morale, Breslin accetta di valutare la struttura e si lascia catturare fingendosi un terrorista. Quando Breslin arriva in prigione, inizia a sospettare che qualcuno non voglia che riesca a evadere e diventa il bersaglio del malvagio direttore, Willard Hobbes (Jim Caviezel). Durante la sua detenzione, l'astuto evaso stringe amicizia con un altro detenuto, Emil Rottmayer (Arnold Schwarzenegger), che accetta di aiutarlo a escogitare un piano audace per ottenere la libertà.

La foto che ha immortalato l'incontro a sorpresa in ospedale

Poco prima dell'inizio delle riprese di Escape Plan, Arnold Schwarzenegger ha pubblicato tramite il suo account WhoSay una foto che ha fatto il giro del mondo. L'immagine in questione ritrae Schwarzy e Stallone in due letti d'ospedale con fasciature e flebo. Nella didascalia si legge: "Dopo tutta l'azione, le acrobazie e la fatica fisica delle riprese di The Expendables 2 e The Last Stand, era ora di dare una piccola sistemata alla mia spalla. Guardate chi era in fila dietro di me per l'intervento alla spalla. Ora siamo pronti per un altro giro di grandi momenti e azione quando gireremo Escape Plan. #greattobeback"

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone insieme in un letto d'ospedale nel 2012

Il successo del primo film ha dato vita a un fortunato franchise

Escape Plan ha fatto il suo epico debutto mondiale il 18 ottobre 2013, dopo essere stato presentato in anteprima al Comic-Con di San Diego alla presenza di entrambe le superstar, e ha incassato oltre 137 milioni di dollari al botteghino a fronte di un budget di 54-70 milioni di dollari. I fan di Stallone e Schwarzenegger si sono riversati nei cinema per vedere i due pesi massimi del grande schermo protagonisti di questo scatenato thriller.

Nonostante le reazioni contrastanti della critica, il successo commerciale del film ha contribuito a creare un franchise d'azione adrenalinico che ha generato due sequel, entrambi interpretati da Stallone. Sebbene nessuno dei due abbia raggiunto il successo dell'originale, entrambi i film vedono Stallone recitare al fianco di Dave Bautista. Insoddisfatto della qualità del secondo capitolo, Escape Plan 2 - Ritorno all'inferno, Stallone lo ha poi definito "Il film più brutto nel quale ho avuto la sfortuna di recitare".