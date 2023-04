Sylvester Stallone: Al Pacino e Dolph Lundgren nel trailer del reality The Family Stallone

Sylvester Stallone circondato dalle sue quattro donne, oltre a cani, gatti, Al Pacino e Dolph Lundgren, nel primo trailer di The Family Stallone, reality in arrivo su Paramount+ il 18 maggio.

Sylvester Stallone si lancia in una nuova avventura. Il 18 maggio debutterà su Paramount+ Italia The Family Stallone, reality show che segue il divo, la moglie Jennifer Flavin e le loro tre figlie nella loro vita quotidiana, come anticipa il primo trailer.

La serie senza sceneggiatura darà agli spettatori la possibilità di conoscere la moglie di Stallone, Jennifer Flavin, che è una donna d'affari e comproprietaria del marchio di benessere Serious Skin Care. Inoltre, gli spettatori incontreranno le tre figlie della coppia, che seguono tutte percorsi diversi; la più grande, Sophia, è ancora alla ricerca di se stessa e conduce insieme a Sistine il podcast Unwaxed; Sistine, attrice e modella, sta sviluppando il suo primo lungometraggio; e Scarlet sta lavorando alla sua carriera di attrice mentre era al college. È apparsa nella prima stagione di Tulsa King.

Il trailer offre uno sguardo alla famiglia Stallone a casa e al lavoro. Ma non sono gli unici volti familiari a comparire nel promo, che vede una breve apparizione di Al Pacino e Dolph Lundgren. Il video di due minuti mostra le figlie che lottano per emergere con un padre così famoso e introduce le donne che prendono in giro il genitore per volersi accaparrare la scena nonostante fosse colui che non voleva partecipare a un reality show.

The Family Stallone è prodotto da MTV Entertainment Studios. Benjamin Hurvitz, Jessica Zalkind, Nadim Amiry, Julie Pizzi, Farnaz Farjam e Jonathan Singer sono produttori esecutivi.