Eurovision 2026, chi vince stasera? Le quote su Sal Da Vinci e favoriti

Questa sera la Wiener Stadthalle di Vienna si illuminerà per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026, l'evento musicale più seguito al mondo. L'Italia si affida a Sal Da Vinci e al brano Per sempre sì, reduce dal trionfo a Sanremo 2026 e già diventato un caso europeo grazie agli oltre 36 milioni di stream.

L'attesa è altissima: il cantante napoletano punta a riportare il microfono di cristallo in Italia, ma la concorrenza quest'anno appare più feroce che mai. I bookmakers internazionali hanno già delineato la griglia dei favoriti e il quadro è piuttosto chiaro.

Eurovision 2026, la Finlandia è la grande favorita per la vittoria

Secondo le principali agenzie di scommesse europee, la Finlandia è il Paese da battere. Linda Lampenius e Pete Parkkonen, in gara con il brano Liekinheitin, guidano nettamente tutti i pronostici della vigilia. Il duo finlandese viene accreditato di circa il 41% di possibilità di vittoria e Sisal quota il successo a 2,50. Numeri impressionanti che confermano come la performance nordica abbia conquistato pubblico e addetti ai lavori già dalle semifinali.

Linda Lampenius e Pete Parkkonen

Australia, Bulgaria e Grecia inseguono: Delta Goodrem sogna un trionfo storico

Alle spalle della Finlandia c'è l'Australia, rappresentata da Delta Goodrem, quotata intorno a 4,25. Per la delegazione australiana sarebbe una vittoria storica all'Eurovision e il team della cantante ha dichiarato apertamente di puntare al primo posto.

Occhio anche alla Grecia con Akylas, considerato dagli analisti uno degli outsider più pericolosi della serata insieme alla Bulgaria di Darina Yotova con la canzone Bangaranga, quotate rispettivamente a 16 e a 12 dalla Sisal.

Delta Goodrem dell'Australia

Sal Da Vinci in crescita social: l'Italia punta alla Top 5

E l'Italia? Sal Da Vinci resta pienamente in corsa per un piazzamento importante. Dopo aver infiammato i social durante le semifinali con una performance spettacolare - impreziosita dalla coreografia di Marcello Sacchetta e Francesca Tocca - il cantante partenopeo continua a raccogliere consensi tra fan e pubblico internazionale.

Nelle ultime ore, tuttavia, i bookmakers hanno leggermente abbassato le quotazioni italiane. Attualmente l'Italia oscilla tra la settima e l'ottava posizione nelle lavagne europee, con quote comprese tra 26 e 34. Sisal propone invece il successo azzurro a quota 20. Nonostante questo, il podio resta un obiettivo concreto. Il televoto, storicamente molto favorevole alle melodie italiane più emozionali e coinvolgenti, potrebbe infatti ribaltare ogni previsione.

Eurovision 2026, l'obiettivo di Sal Da Vinci è superare Lucio Corsi

Lo scorso anno l'Italia conquistò uno straordinario quinto posto grazie a Lucio Corsi. Adesso Sal Da Vinci vuole fare ancora meglio e regalare al pubblico italiano una notte da protagonista. Per sempre sì è tra i brani più ascoltati dell'edizione 2026 e potrebbe beneficiare dell'enorme seguito accumulato sulle piattaforme streaming in tutta Europa.

Scaletta finale Eurovision 2026: quando canta l'Italia

La Grand Final dell'Eurovision Song Contest 2026 prenderà il via questa sera alle ore 21:00 dalla Wiener Stadthalle di Vienna e sarà trasmessa da Rai 1. Sal Da Vinci si esibirà in 22ª posizione, subito dopo Cipro e prima della Norvegia. Ad aprire la serata sarà la Danimarca, mentre l'Austria, Paese ospitante, chiuderà la competizione esibendosi per ultima in 25ª posizione. L'Italia sogna una notte storica. Ma battere la Finlandia, almeno secondo i bookmakers, sarà una vera impresa.