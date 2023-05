Rocky: a Sylvester Stallone furono offerti 265 mila dollari per non recitare nel film

All'epoca della realizzazione del primo film della saga di Rocky, lo studio dietro al progetto era seriamente interessato all'idea ma non voleva Sylvester Stallone nella parte principale.

Nel corso di un'intervista, Stallone ha rivelato che lo studio era pronto a pagare una cifra considerevole per farlo andare via: "Arrivò a circa 265.000 dollari... Per tenermi fuori. Ma non avevano considerato che quando una persona non ha mai avuto quelle somme di denaro, non ne sente la mancanza. In altre parole, se non hai viaggiato su una Rolls-Royce, non ti dispiacerà andare in giro su una Volkswagen. Non hai quel sistema di riferimento".

Tuttavia, Stallone sentiva di avere qualcosa da dimostrare, ed è per questo che non si è lasciato convincere. Ha proseguito: "Ma soprattutto sapevo che se l'avessi venduto anche per 500.000 dollari, sapevo che subito dopo aver preso i soldi sarei stato molto amareggiato per essermi venduto, perché il mio unico amore era quello di fallire almeno alle mie condizioni. Volevo vedere se ero in grado di recitare, se avevo davvero talento o se ero solo un grande impostore".

Col senno di poi, è ovvio che Stallone ha preso la decisione giusta, perché lo ha trasformato in un'icona globale. Non solo Rocky è riconosciuto come uno dei più grandi drammi sportivi mai realizzati, ma ha anche generato più di un franchise in grado di ottenere un successo sia di critica che commerciale.

La storia della produzione di Rocky è speciale per i fan perché Stallone ha praticato gli stessi valori che si vedono poi nel film, non arrendendosi mai fino a raggiungere la vetta.