La scaletta della finale di Eurovision 2026: ordine di uscita e posizione di Sal Da Vinci

Tutto è pronto a Vienna: stasera su Rai 1, a partire dalle 20:35, va in onda la finale dell'Eurovision Song Contest 2026. L'appuntamento è in diretta dalla Wiener Stadthalle di Vienna, sede della 70esima edizione del concorso europeo.

A condurre la serata saranno, per l'ultima volta, Victoria Swarovski e Michael Ostrowski, mentre il commento italiano sarà affidato a Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Toccherà a loro anche annunciare i voti assegnati dall'Italia durante la finale.

La scaletta della finale di Eurovision 2026

Sul palco dell'Eurovision 2026 per l'Italia ci sarà Sal Da Vinci, con il brano "Per sempre sì". Ad accompagnarlo anche in finale saranno ancora una volta i ballerini Francesca Tocca e Marcello Sacchetta, autore della coreografia.

Nella finale di stasera si esibiranno 25 Paesi: oltre ai Big Four e al Paese ospitante, hanno conquistato l'accesso all'ultimo atto del concorso altri 20 artisti selezionati durante le due semifinali.

Danimarca - Søren Torpegaard Lund

Germania - Sarah Engels

Israele - Noam Bettan

Belgio - Essyla

Albania - Alis

Grecia - Akylas

Ucraina - Leléka

Australia - Delta Goodrem

Serbia - Lavina

Malta - Aidan

Repubblica Ceca - Daniel Zizka

Bulgaria - Dara

Croazia - Lelek

Regno Unito - Look Mum No Computer

Francia - Monroe

Moldavia - Satoshi

Finlandia - Linda Lampenius x Pete Parkkonen

Polonia - Alicja

Lituania - Lion Ceccah

Svezia - Felicia

Cipro - Antigoni

Italia - Sal Da Vinci con "Per sempre sì"

Norvegia - Jonas Lovv

Romania - Alexandra Căpitănescu

Austria - Cosmó

Tra gli ospiti attesi durante la serata ci saranno JJ, vincitore della scorsa edizione, oltre a Lordi, Verka Serduchka, Kristian Kostov, Erika Vikman, Miriana Conte, Ruslana, Max Mutzke, Alexander Rybak, Cesar Sampson e il dj Parov Stelar, protagonisti dello speciale dedicato ai 70 anni dell'Eurovision Song Contest.

Secondo i pronostici della vigilia, tra i favoriti per la vittoria finale ci sono gli artisti in rappresentanza di Finlandia, Grecia e Danimarca.

Orari e diretta TV: a che ora inizia e finisce la finale di Eurovision 2026

La serata conclusiva di questa edizione prenderà il via ufficialmente alle 20:35, subito dopo il TG1 della sera. Salta, quindi, l'appuntamento odierno con Affari Tuoi, che tornerà regolarmente in onda da domani.

Dopo i primi 25 minuti di anteprima, alle 21:00 comincerà la gara canora tra i 25 artisti arrivati in finale.

A che ora canterà Sal Da Vinci? Difficile dirlo con precisione, il cantautore napoletano salirà sul palco nella seconda parte della serata, dunque è ipotizzabile che il pubblico potrà ascoltare Per sempre sì intorno alle 23:20. Chiunque vincerà verrà proclamato pochi minuti prima dell'1:00 di notte.

La finale di Eurovision Song Contest sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming gratuitamente su RaiPlay, dove resterà disponibile anche per la visione on demand.

Come funziona il televoto e il sistema di votazione all'Eurovision 2026

Delta Goodrem dell'Australia

Il risultato della finale dell'Eurovision Song Contest 2026 sarà determinato dalla combinazione tra giurie nazionali e televoto del pubblico.

Le giurie popolari sono composte da 7 membri per ciascun Paese, mentre il televoto consentirà agli spettatori da casa di esprimere le proprie preferenze tra i brani in gara. L'apertura del televoto verrà comunicata a inizio serata dai conduttori, insieme alla diffusione dei codici assegnati ai 25 artisti finalisti.

Come da regolamento, non è possibile votare il proprio Paese. Una delle novità di questa edizione riguarda il numero massimo di preferenze: ogni utente potrà esprimere fino a 10 voti complessivi.

Modalità di voto

Il pubblico potrà votare attraverso diversi canali:

telefono fisso, chiamando il numero 894001

SMS al numero 4754750

app ufficiale dell'Eurovision Song Contest

sito web ufficiale della manifestazione

Ogni voto ha un costo di 0,50 euro. Le giurie nazionali, invece, assegneranno i propri voti secondo il sistema tradizionale, distribuendo punti ai 5 Paesi ritenuti migliori tra quelli in gara.