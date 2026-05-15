La Promessa anticipazioni 16 maggio: Alonso nomina Adriano e Catalina direttori

Alonso sorprende tutti con una decisione inaspettata: Adriano e Catalina vengono nominati direttori della Tenuta con pieni poteri, scatenando nuove tensioni e cambiamenti negli equilibri familiari.

La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: l'addio di Romulo si avvicina con una festa di successo, ma il dramma esplode nei corridoi: Angela reagisce a un tentativo di molestia, scatenando la furia di Lorenzo.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Pia rischia il tutto per tutto per coprire la missione segreta del cuoco. Sapendo che Lope deve allontanarsi con Vera per infiltrarsi dai De Carril, la governante si presenta da Leocadia inventando una scusa plausibile per giustificarne l'assenza. Si tratta di un azzardo pericoloso: se la bugia venisse scoperta, la sua posizione, già insidiata dal ritorno di Petra, crollerebbe per sempre.

Nel frattempo, la pressione per la festa schiaccia Adriano. Nonostante i saggi consigli di Ricardo per aiutarlo a gestire l'ansia, la fragile sicurezza dell'ex mezzadro viene distrutta dalla cattiveria di Lisandro. Il Duca lo colpisce con un commento sprezzante, ricordandogli le sue origini umili. Umiliato e teso, Adriano crolla sotto il peso del protocollo, commettendo una serie di gaffes verbali e incidenti davanti a Catalina e agli invitati, che lo fanno sentire un impostore nel suo stesso Palazzo.

Eugenia e Romulo

La Promessa anticipazioni: L'ultimo ricevimento organizzato da Romulo

Don Romulo raduna i domestici e li incoraggia a dare il massimo per il party di Adriano e Catalina. Per lui è una questione di dignità: vuole che l'evento sia impeccabile per poter concludere la sua lunghissima carriera a testa alta. Nonostante i continui tentativi di sabotaggio psicologico e l'ostilità di Petra, la servitù fa un lavoro straordinario e la serata si rivela un successo clamoroso, salvando Adriano dalle sue stesse gaffes.

Alonso dà i pieni poteri a Catalina e Adriano

Al termine dei festeggiamenti, Don Alonso lascia tutti a bocca aperta con un annuncio ufficiale: il Marchese nomina Adriano e Catalina direttori della tenuta, conferendo loro pieni poteri gestionali. Alonso ignora, o dimentica, il fatto che Martina possegga ancora delle quote legittime della tenuta.

Angela è interpretata da Marta Costa

Angela schiaffeggia il Marchese de Andujar

Mentre si trova nei corridoi, Angela viene pesantemente importunata dal Marchese de Andujar. Visibilmente disgustata e spaventata dal viscido atteggiamento dell'uomo, la giovane perde il controllo e lo colpisce con forza. Venuto a conoscenza del fatto, Lorenzo va su tutte le furie e ordina ad Angela di recarsi immediatamente a casa del Marchese de Andujar per implorare il suo perdono. Ma Angela non ha intenzione di farsi calpestare e affronta il Capitano al termine della festa e lo gela con un avvertimento preciso: se i suoi altolocati amici insisteranno con questo comportamento, lei denuncerà tutto e tutti pubblicamente.

Petra contro tutti e Romulo decide di sposarsi alla Tenuta

Petra getta ancora veleno: dichiara apertamente che non permetterà alla servitù di assentarsi per assistere alle nozze di Romulo ed Emilia. Davanti a questo divieto, la coppia prende una decisione che spiazza la tiranna: per permettere a tutti i colleghi di essere presenti, celebreranno il matrimonio direttamente a La Promessa. Un ultimo schiaffo morale di Romulo a chi ha cercato di rovinargli le nozze.

Samuel è terrorizzato dalle possibili mosse di Petra. Il ragazzo cerca disperatamente un confronto con la governante per capire cosa abbia in mente e per convincerla a non raccontare a nessuno la sua relazione segreta con Maria.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Le domestiche sono al lavoro per rendere la Promessa sempre più splendente.