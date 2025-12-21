Sydney Sweeney sul possibile sequel di Una di famiglia: "Diamo alle persone ciò che vogliono!"

L'attrice ha ammesso che sarebbe felice di ritornare sul set per continuare a raccontare la storia ideata dalla scrittrice Freida McFadden.

Sydney Sweeney ha parlato della possibilità che venga realizzato un sequel del film Una di famiglia - The Housemaid, tratto dall'omonimo bestseller.

L'attrice ha infatti ammesso che sarebbe felice di riprendere il ruolo avuto nell'adattamento cinematografico diretto da Paul Feig.

Sydney sul possibile sequel

Parlando ai microfoni sul red carpet del film Una di famiglia - The Housemaid, Sydney Sweeney ha parlato del suo amore per il romanzo scritto da Freida McFadden: "Non riuscivo a metterlo giù. Mi ricordo di averlo aperto e di essere stata in una situazione come: 'Aprirò questo libro, leggerò un paio di capitoli e poi farò qualcosa di diverso'".

L'attrice ha invece avuto una reazione molto diversa: "Non mi sono spostata dal momento in cui l'ho aperto fino a quando l'ho finito. Era semplicemente così fantastico. I personaggi, le svolte, le sorprese, tutto, quindi sapevo davvero che volevo far parte del progetto".

Tra le pagine si racconta la storia di una giovane dal passato oscuro che si ritrova a lavorare come governante per una coppia benestante. Nel film hanno recitato anche Amanda Seyfried e Brandon Sklenar.

McFadden ha continuato la storia con altri romanzi e Sydney ha ammesso che spera venga prodotto un sequel: "Vogliamo poter dare alle persone ciò che desiderano. Questa è una comunità di amanti dei libri così fantastica, e ci piacerebbe realizzare un altro film".

Il regista Paul Feig ha quindi aggiunto: "Speriamo che questo film abbia una buona accoglienza perché siamo pronti a realizzarne un altro".

Il lavoro di Sydney sul set

Il filmmaker ha inoltre commentato il lavoro compiuto dalla star di Euphoria, di cui è stata recentemente svelata la data di uscita della stagione 3, sul set: "Si è trattato di qualcosa di fantastico. Lei è così adorabile ed è così facile lavorare con lei, ed è la persona più professionale che io abbia mai incontrato. Arriva sul set ed è pronta a entrare in azione, ed è preparata, e porta qualsiasi cosa faccia su un livello superiore. Lasciatemi dire che è una delle mie eroine".