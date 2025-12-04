Euphoria, HBO conferma la data d’uscita: ecco Zendaya nella prima immagine

L'ultimo episodio della serie con Zendaya protagonista era andato in onda nel febbraio 2022, ma finalmente ci siamo, i nuovi episodi debutteranno l'anno prossimo e ora c'è una data precisa

A più di quattro anni di distanza dalla messa in onda del finale della seconda stagione, finalmente potremo vedere i nuovi episodi della terza stagione di Euphoria, che come confermato da HBO debutterà ufficialmente nell'aprile 2026.

Fortunatamente, la serie presenterà un importante salto temporale all'inizio della terza stagione, e l'autore dello show Sam Levinson ha promesso che "questa sarà la nostra stagione migliore", rivelando quindi nuovi dettagli su dove si trovano i personaggi all'inizio dei nuovi episodi.

L'ultimo episodio dello show è andato in onda ormai più di tre anni e mezzo fa, nel febbraio 2022. Diamo un'occhiata a dove ritroveremo i personaggi più amati di Euphoria dopo il salto temporale annunciato.

Euphoria, Zendaya nella prima immagine della terza stagione

Euphoria 3, da Rue a Jules: dove ritroveremo i personaggi

"Cinque anni ci sono sembrati il periodo più naturale, perché se fossero andati al college a quell'età avrebbero già finito gli studi", ha dichiarato Levinson durante la presentazione di HBO Max a Londra mercoledì, secondo quanto riportato da Variety.

"Fondamentalmente ritroviamo Rue [Zendaya] a sud del confine con il Messico, indebitata con [la spacciatrice] Laurie [Martha Kelly], mentre cerca di escogitare dei modi molto innovativi per ripagare il debito".

La nuova stagione sarà caratterizzata dal matrimonio di Cassie (Sydney Sweeney) e Nate (Jacob Elordi), che stanno insieme dai tempi del liceo: "Cassie vive in periferia con Nate, sono fidanzati, lei è molto dipendente dai social media e invidia quella che sembra essere la vita fantastica che tutti i suoi compagni di liceo stanno vivendo in questo momento. Posso dire che Cassie e Nate si sposeranno davvero. Lo confermo. E prometto che sarà una serata indimenticabile".

Euphoria 2: Hunter Schafer in una scena

Gli altri personaggi e le new entry nel cast

Per quanto riguarda le vite degli altri personaggi dopo il salto temporale, l'autore ha rivelato che Jules (Hunter Schafer) "frequenta una scuola d'arte, è molto nervosa all'idea di intraprendere la carriera di pittrice e cerca di evitare le responsabilità a tutti i costi".

Per quanto riguarda Maddy (Alexa Demie), Levinson ha detto che "lavora a Hollywood in un'agenzia di talent per un manager, ovviamente ha anche altri lavori secondari. E Lexi [Maude Apatow] è l'assistente di una showrunner interpretata da Sharon Stone, che è assolutamente deliziosa e una vera icona". Anche nella terza stagione tornano Eric Dane, Colman Domingo, Chloe Cherry, Dominic Fike e Nika King. Tra i nuovi arrivati figurano Rosalía, Trisha Paytas, Natasha Lyonne, Danielle Deadwyler, Eli Roth, Marshawn Lynch e Sam Trammell.