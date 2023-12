Supersex: Netflix svela l'uscita della serie su Rocco Siffredi con Alessandro Borghi

Svelata la data di uscita di Supersex, attesa serie con Alessandro Borghi ispirata alla vita e alla carriera della star del porno Rocco Siffredi: lo show approderà su Netflix il 6 marzo 2024.

La serie scritta e creata da Francesca Manieri (è descritta come una storia profonda che seguirà la persona di Rocco Siffredi fin dall'infanzia, attraverso le sue relazioni familiari, la sua relazione con l'amore per narrare come Rocco Tano, umile ragazzo di Ortona, è diventato la celebre pornostar Rocco Siffredi.

Gli episodi di Supersex sono diretti da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni.

Supersex, Alessandro Borghi sulla serie su Rocco Siffredi: "Abbiamo girato 50 scene di sesso"

A interpretare Rocco Siffredi sarà Alessandro Borghi. Con lui nel cast Adriano Giannini sarà Tommaso, fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni interpreterà Rocco da ragazzino. Tra gli interpreti Enrico Borello, Vincenzo Nemolato, Gaia Messerklinger nel ruolo di Moana Pozzi, Jade Pedri, Linda Caridi e Jasmine Trinca che vestirà i panni di Linda, personaggio femminile immaginario "che rappresenta una sintesi della maggior parte delle donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita" secondo la sinossi di Supersex.