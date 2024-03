Rocco Siffredi a Le Iene si scusa con Alisa Toaff 'Sono un coglio*e depresso, vado sul set per sfogarmi'

Ieri, nella puntata del 26 marzo de Le Iene, è stata trasmessa un'intervista esclusiva a Rocco Siffredi e il suo faccia a faccia con Alisa Toaff. La giornalista aveva denunciato l'attore per molestie, Siffredi le aveva mandato una serie di messaggi volgari dopo la pubblicazione dell'intervista che la Toaff gli aveva fatto per l'uscita della serie Supersex.

L'incontro tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff, giornalista dell'AdnKronos, è stato organizzato dal programma di Davide Parenti, l'intervista esclusiva è stata affidata a Roberta Rei che ha organizzato il faccia a faccia tra i due protagonisti di questa vicenda che ha rischiato di finire in tribunale.

Rocco Siffredi è stato intervistato dalla giornalista in occasione dell'uscita su Netflix della serie Supersex, liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi e alle sue dirette testimonianze. La nostra recensione di Supersex.

Supersex: Alessandro Borghi è Rocco Siffredi sul set

Rocco, dopo la pubblicazione dell'intervista, aveva inviato una serie di messaggi alla giornalista, alcuni, sono stati considerati particolarmente sessisti e offensivi da Alisa Toaff: "A te credo che ti manchi il caz.o, perché se una donna arriva ad essere così vuol dire che il caz.o le manca per davvero - le ha detto Rocco su WhatsApp e ancora - Ecco fatti una pausa. Fatti una scorpacciata di caz.i e impara ad essere una persona normale".

Nel corso dell'incontro tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff il porno divo ha iniziato ad inveire contro se stesso. Nelle immagini pubblicate sul canale social del programma, Siffredi dice: "Sono un coglio.e, piango perché sono un coglio.e. Il problema è che sono perennemente depresso, vado sul set per sfogarmi. Mi ribolle il sangue, mi viene da dire 'vai fuori a prendere caz.i', lo avrei detto a chiunque perché mi sono sentito tradito. Il tempo di realizzare la stronza.a che ho fatto, l'ho chiamata e le ho chiesto scusa. Ho fatto male a due donne, mia moglie è stata male".

Tra le lacrime Rocco Siffredi ha preso a calci il muro. Alisa Toaff ha spiegato il motivo della sua denuncia "Rocco non mi ha mai toccata fisicamente. A me quello che mi ha spinto a denunciare sono stati gli ultimi due vocali, li ho trovati gravi, sessisti - e ha concluso - Ci siamo chiariti, per me finisce qua". La pace è stata suggellata da un abbraccio tra Rocco Siffredi e Alisa Toaff.