Supersex: Alessandro Borghi è esagerato nei panni della pornostar Rocco Siffredi nel trailer

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Supersex, serie in cui Alessandro Borghi è chiamato a impersonare la pornostar Rocco Siffredi in quella che è una versione romanzata ma fedele della sua vita e della sua carriera nel mondo hard.

Il filmato mostra diverse sequenze della serie che partirà dall'infanzia di Rocco Siffredi e dal travagliato rapporto con il fratello, passando per la scoperta del sesso e le prime esperienze sessuali, fino all'esordio nel mondo del porno che gli avrebbe portato fama e fortuna. Ma tutto ha un prezzo e Supersex mostrerà anche le conseguenze di una scelta di vita simile.

Supersex, chi ha creato lo show?

La prima stagione sarà composta da 7 episodi, e il progetto è stato creato e scritto da Francesca Manieri, oltre ad essere prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, una società del gruppo Fremantle, e da Matteo Rovere per Groenlandia, società del gruppo Banijay.

Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini, Francesca Mazzoleni, Supersex è liberamente ispirata alla vita di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l'amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano - un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi, la pornostar più famosa al mondo.

Supersex, Alessandro Borghi sulla serie su Rocco Siffredi: "Abbiamo girato 50 scene di sesso"

Gli interpreti del cast

Come detto, Alessandro Borghi interpreta Rocco Siffredi, mentre Jasmine Trinca è Lucia, un personaggio femminile di finzione che rappresenta la sintesi di molte donne con cui Rocco ha avuto una relazione nella sua vita, Adriano Giannini interpreta Tommaso, il fratellastro di Rocco, mentre Saul Nanni veste i panni di Rocco da ragazzo. Nel cast anche Enrico Borello (Gabriele), Vincenzo Nemolato (Riccardo Schicchi), Gaia Messerklinger (Moana), Jade Pedri (Sylvie) e Linda Caridi (Tina).

L'appuntamento con gli episodi della serie, che verrà presentata in anteprima a Berlino, è fissato per il 6 marzo 2024 su Netflix. Di seguito il trailer.