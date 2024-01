Berlino 2024: Supersex, serie Netflix su Rocco Siffredi, e Love Lies Bleeding con Kristen Stewart in programma

Love Lies Bleeding, il thriller omosessuale con Kristen Stewart e Katy O'Brian, che debutterà al Sundance la prossima settimana, e la serie Netflix Supersex, produzione italiana con Alessandro Borghi dedicata a Rocco Siffredi, sono stati aggiunti al programma della sezione Berlinale Special del Festival di Berlino 2024.

Love Lies Bleeding: Kristen Stewart e Katy O'Brian nella prima foto

Come anticipa il trailer di Love Lies Bleeding, si tratta di un thriller romantico incentrato su una bodybuilder e una manager di una palestra che si innamorano e decidono di fuggire dal loro passato; il film è diretto dalla regista di Saint Maud Rose Glass e sarà presentato in anteprima mondiale al Sundance questo mese. Nel cast figurano anche Ed Harris, Jena Malone, Anna Baryshnikov e Dave Franco.

Diretta da Matteo Rovere, Francesco Carrozzini e Francesca Mazzoleni, Supersex è una serie in sette episodi liberamente ispirata alla vita e alla carriera di Rocco Siffredi. La sua famiglia, le sue origini, il suo rapporto con l'amore, un racconto profondo che attraversa la sua vita fin dall'infanzia e ci svela come e perché Rocco Tano - un semplice ragazzo di Ortona - è diventato Rocco Siffredi la pornostar più famosa al mondo. Dopo l'anteprima mondiale alle Berlinale, la serie in 7 episodi, creata e scritta da Francesca Manieri, debutterà su Netflix il 6 marzo.

Gli altri titoli in programma

Altre aggiunte al programma di Berlino 2024 includono Averroès & Rosa Parks di Nicolas Philibert, The Roundup: Punishment di Heo Myeong-haeng, il documentario Eleven Tomorrows: Berlinale Meets Football, Exergue - on documenta 14 di Dimitris Athiridis, Hako Otoko (L'uomo delle scatole) di Gakuryu Ishii, Das leere Grab (La tomba vuota) di Agnes Lisa Wegner e Cece Mlay, Made in England: The Films of Powell and Pressburger di David Hinton con la narrazione di Martin Scorsese, Shikun di Amos Gitai e il documentario di Abel Ferrara Turn in the Wound.