Supernatural, Robert Singer sul finale: "È una storia personale, sarà emozionante"

Supernatural sta per concludersi definitivamente e il regista e produttore Robert Singer ha raccontato di come l'epilogo dello show sarà emozionante per tutti i fan.

Supernatural è arrivato al suo epilogo, dopo 326 episodi e ben 15 stagioni, e Robert Singer ha recentemente parlato del finale dello show, che verrà trasmesso giovedì 19 novembre e che il produttore e regista ha definito una storia personale molto emozionante.

Supernatural: un'immagine della stagione 15

Per salutare come si deve Supernatural, l'emittente The CW trasmetterà ben due ore di blocco dedicate alla serie tv, trasmettendo una retrospettiva dal titolo Supernatural: The Long Road Home e dall'episodio conclusivo Carry On. Il regista Robert Singer ha raccontato a Entertainment Weekly qualcosa su questo epilogo che tutti i fan attendono con trepidazione, dicendosi orgoglioso dell'episodio:

"È stata una grande responsabilità rendere l'episodio il migliore possibile. Penso che [il co-showrunner] Andrew [Dabb] abbia scritto una sceneggiatura davvero buona. È un episodio molto emozionante. È una storia personale sui ragazzi. Il mito della stagione finisce davvero nell'episodio 19 e questo sarà una sorta di coda. È davvero un episodio fatto dagli attori. I ragazzi sono fantastici"

Robert Singer ha poi continuato raccontando che, a differenza di molti episodi di Supernatural, stavolta non si è dovuto preoccupare molto degli effetti speciali anche se ci sarà una sequenza molto acrobatica:

"Erano le parole davvero importanti in questo caso e volevo rendere loro giustizia, ho sentito una tremenda responsabilità sapendo che era l'ultima in assoluto. Tutti si sono fatti avanti; sono molto contento dell'episodio . Spero che i fan rispondano. Volevamo dare una vera fine allo spettacolo, non fare qualcosa di enigmatico come I Soprano, ma portare lo spettacolo a una conclusione. Penso che l'abbiamo fatto."

Supernatural 15, recensione: l'ultima stagione comincia male

Supernatural è iniziato nel 2005 ed è andato avanti per ben 15 stagioni, con protagonisti Jared Padalecki e Jensen Ackles nel ruolo dei due fratelli Sam e Dean Winchester che, dopo aver perso la madre in un evento ai limiti del credibile, sono divenuti cacciatori di demoni e di creature soprannaturali.