Kathryn Newton: le 5 migliori interpretazioni della star di Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Scopriamo insieme quali sono state le performance che hanno permesso a Kathryn Newton di entrare a far parte del cast di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Sebbene non sia stata la prima attrice a interpretare il ruolo di Cassie, la figlia di Scott Lang, il debutto di Kathryn Newton nell'universo cinematografico Marvel con Ant-Man and the Wasp: Quantumania è sicuramente un evento straordinario, in primo luogo proprio per le incredibili capacità della giovane interprete statunitense. La prima esperienza in un film sui supereroi era un passo quasi scontato per Kathryn, dal momento che l'attrice ha già dimostrato di essere una delle più talentuose della sua generazione per più di un decennio ormai.

La Newton, abile giocatrice di golf dall'età di 8 anni, ha dimostrato di avere una straordinaria propensione al duro lavoro sin dalla tenera età, dando inizio alla sua carriera d'attrice debuttando nella soap opera La valle dei pini a soli 4 anni, interpretando Colby Marian Chandler dal 2001 al 2004. Scopriamo insieme quali sono stati alcuni dei momenti salienti della sua carriera.

1. Claire Novak - Supernatural (2014-2018)

Uno dei ruoli horror più importanti interpretati dalla Newton è stato quello di Claire Novak in Supernatural, che si è rivelato essere anche una delle sue prime parti di rilievo in uno show televisivo di successo. Il ruolo di Claire le ha permesso di regalare ai fan una delle performance più emotivamente avvincenti della sua carriera, almeno fino a quel momento.

Nel 2014 Kathryn si è unita al cast di Supernatural nel ruolo ricorrente della Novak: lo show segue le vicende dei fratelli Sam e Dean Winchester, interpretati rispettivamente da Jared Padalecki e Jensen Ackles, cacciatori di demoni e altri esseri appartenenti al mondo del paranormale. Il 21 giugno 2017 fu annunciata anche la lavorazione di uno spin-off della serie, intitolato Wayward Sisters, nel cui cast sarebbero dovute essere presenti anche Donna Hanscum (Briana Buckmaster), Claire Novak (Newton), Alex Jones (Katherine Ramdeen) e Missouri Moseley (Loretta Devine). Nel maggio 2018, tuttavia, la serie è stata cancellata ancor prima del suo esordio.

2. Allie Pressman - The Society (2019)

Subito dopo la fine della sua esperienza nei panni di Claire in Supernatural, la Newton è tornata all'horror sul piccolo schermo con un progetto dal tono completamente diverso: si tratta di The Society, lo show televisivo targato Netflix realizzato da Christopher Keyser. L'interpretazione di Kathryn nei panni di Allie Pressman è semplicemente straziante: la star incarna una ragazza che fa parte di un gruppo di adolescenti che si ritrovano improvvisamente costretti a collaborare al fine di sopravvivere. I ragazzi in questione scoprono che sono scomparsi i loro genitori e che non c'è modo di uscire dalla città: saranno obbligati a lottare contro il panico e il dolore al fine di decidere come affrontare l'impensabile.

La superlativa performance della Newton nei panni della Pressman, una giovane timida che vive nell'ombra di sua sorella maggiore Cassandra, le è valsa il plauso della critica e del pubblico. A luglio 2019 la serie, ispirata alla fiaba tedesca Il pifferaio di Hamelin e al romanzo Il signore delle mosche di William Golding, era stata rinnovata per una seconda stagione ma il 22 agosto 2020 è stata ufficialmente cancellata a causa dell'emergenza COVID-19.

3. Darlene Bell - Lady Bird (2017)

Uno dei primi ruoli che ha permesso all'attrice di abbandonare il genere horror, virando verso storie di formazione più impegnate, è stato quello offertole dalla scrittrice e regista Greta Gerwig che l'ha scelta per interpretare l'occhialuta studentessa Darlene in Lady Bird, il film di successo candidato all'Oscar interpretato da Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges e Timothée Chalamet.

Le sue apparizioni saltuarie nel corso della pellicola hanno comunque avuto un impatto non indifferente sulla traiettoria della sua carriera, grazie al modo in cui la Newton è stata capace di mostrare al mondo le sue doti di attrice drammatica. Ricordiamo anche che ai Premi Oscar 2018 la pellicola ha ottenuto ben cinque candidature per il miglior film, miglior attrice a Saoirse Ronan, miglior attrice non protagonista a Laurie Metcalf, migliore sceneggiatura originale e miglior regista a Greta Gerwig.

4. Ivy Burns - Ben is Back (2018)

In Tre manifesti a Ebbing, Missouri Kathryn Newton ha interpretato Angela Hayes, la sorella del personaggio di Lucas Hedges, e l'anno successivo è tornata a recitare al fianco dell'attore in un dramma potente e molto apprezzato intitolato Ben is Back, dello scrittore e regista Peter Hedges. In questa pellicola Lucas interpreta Ben Burns, un adolescente tossicodipendente che ha deciso di smettere con la droga, Julia Roberts interpreta sua madre, Holly, e Kathryn ci delizia con una performance degna dell'Oscar nei panni di Ivy.

5. Abigail Carlson - Big Little Lies (2017-2019)

La Newton, inoltre, ha condiviso lo schermo con delle vere e proprie star del cinema quando è stata scelta per entrare a far parte del cast di Big Little Lies - Piccole grandi bugie della HBO, l'adattamento di David E. Kelley del romanzo scandaloso di Liane Moriarty. Le scene dell'attrice, nei panni di Abigail Carlson, al fianco della vincitrice dell'Oscar Reese Witherspoon sono indubbiamente alcuni dei momenti più potenti dell'intera serie vincitrice di svariati premi Emmy, in parte anche grazie alla straordinaria capacità della Newton di portare sullo schermo una versione autentica della moderna angoscia adolescenziale.