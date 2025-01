Vi manca Supernatural? Jared Padalecki sta tornando con un nuovo medical drama

L'ex-protagonista dello show di The CW è pronto a lasciarsi alle spalle Walker per buttarsi in una nuova avventura targata CBS

Se siete ancora in lutto per la conclusione di Supernatural e avete mal digerito la cancellazione di Walker, non preoccupatevi, Jared Padalecki sta per fare ritorno sul piccolo schermo con un nuovo medical drama targato CBS.

TVLine ha confermato che l'attore sta collaborando nuovamente con la showrunner di Walker, Anna Fricke, per un medical drama ancora senza titolo in lavorazione per il celebre network.

Questa nuova serie, di stampo procedurale, sarà incentrata su un "devoto medico di campagna (interpretato da Padalecki) che pratica il suo stile unico di medicina improvvisata insieme alla sua nuova protetta, una giovane dottoressa in fuga dal suo passato, mentre gestiscono una clinica mobile e curano i corpi e le anime della loro comunità poco servita nelle aree più sperdute del Texas rurale", secondo la descrizione ufficiale.

Supernatural: Jensen Ackles, Alexander Calvert e Jared Padalecki nella stagione tredici

Jared Padalecki ha già fatto il suo esordio sulla CBS

La notizia segue l'avventura di tre episodi dell'attore in Fire Country prodotto dal network, in cui è stato introdotto nel ruolo del vigile del fuoco di SoCal Camden Casey. Il suo personaggio potrebbe comunque riemergere come protagonista di un nuovo spin-off di Fire Country, che si dice potrebbe intitolarsi Fire Country: Surfside.

Tuttavia, Deadline ha precisato che una serie di questo tipo non andrebbe avanti prima del debutto dello spinoff di Sheriff Country, con protagonista Morena Baccarin, previsto per la stagione televisiva 2025-26.

Padalecki ha raggiunto la notorietà presso il pubblico televisivo con il ruolo di Dean Forester, il fidanzato tira e molla di Rory in Una mamma per amica. Successivamente ha interpretato il ruolo di Sam Winchester nella serie drammatica della CW Supernatural, che si è conclusa dopo 15 stagioni nel 2020. Solo due mesi dopo, è tornato a vestire i panni del ranger texano Cordwell in Walker sempre su The CW, cancellato dopo quattro stagioni lo scorso maggio.