Supernatural: Jared Padalecki e Jensen Ackles vogliono realizzare una reunion della serie

Jared Padalecki e Jensen Ackles potrebbero presto dare vita a una reunion di Supernatural. Gli interpreti dei fratelli Winchester sarebbero infatti interessati a recitare di nuovo insieme dopo le 15 stagioni della serie, che ha debuttato inizialmente nel 2005 su The WB e si è poi trasferita su The CW fino alla sua conclusione, avvenuta nel novembre 2020 dopo 327 episodi.

La spiegazione di Padalecki

Jensen Ackles e Jared Padalecki in una scena dell'episodio Heartache dell'ottava stagione di Supernatural

Intervistato da Collider, Jared Padalecki ha dichiarato parlando di Supernatural: "Non è che non ho considerato seriamente la possibilità di realizzare una reunion, la mia risposta è sì. Si tratta delle tempistiche, della disponibilità".

L'attore ha aggiunto: "Io e Jensen siamo così fortemente legati allo show che abbiamo avuto insieme per 15 anni che non vogliamo semplicemente farla, solo per farla. Non vogliamo pensare: 'Ehi, ho due settimane libere a giugno. Andiamo avanti e giriamo 10 pagine al giorno, in modo da poter avere un po' più di contenuti'".

L'attore ha ribadito: "Se e quando Supernatural ritornerà, sarà frutto dell'amore e dedicheremo ogni ora ad assicurarci che sia rispettosa del canone, del fandom, della storia e dei personaggi il più possibile. Quindi la mia risposta in breve è che non è una considerazione, la risposta è sì. Semplicemente non so quando sono disponibile. Non so quando lui è disponibile. Ma, ribadisco, la risposta è sì".

Supernatural 15, la recensione del finale della serie: una conclusione commovente e a lungo attesa

Il possibile futuro della storia

Padalecki non ha inoltre idee di dove potrebbe andare in onda un possibile ritorno della serie. L'attore ha sottolineato: "Penso alla storia a cui tengo. Se io e Jensen parleremo di dove vorremmo veder di nuovo apparire Sam e Dean sugli schermi e penseremo 'Fantastico, ci piace questo, ci piace questo arco narrativo e questa conclusione', allora la faremo. Se la realizzeremo in un film, grandioso. Se diventerà una miniserie, grandioso. Se la realizzeranno in un libro illustrato disponibile su Amazon, grandioso. Ma in questo momento mi sento così protettivo nei confronti di Supernatural che se la storia sarà giusta, allora non mi importa come arriverà nel mondo".