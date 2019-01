Da Supernatural ad Arrow, le 10 serie rinnovate da The CW

The CW sta già pianificando la sua stagione 2019-2020 e i primi dieci titoli che torneranno sicuramente sul piccolo schermo sono Arrow, Black Lightning, Charmed, Legends of Tomorrow, Dynasty, The Flash, Legacies, Riverdale, Supergirl e Supernatural.

Lo show con protagonisti gli attori Jared Padalecki e Jensen Ackles nel ruolo dei fratelli Winchester raggiunge quindi quota quindici stagioni, mentre l'Arrowverse continua a confermarsi come una presenza certa nel palinsesto dell'emittente e anche nuovi progetti come il reboot di Streghe e lo spinoff di The Originals sono riusciti a ottenere la conferma.

Potete rimanere aggiornati sulla situazione dei rinnovi e delle cancellazioni grazie alla nostra pagina dedicata alle decisioni delle emittenti.

Il network ha inoltre condiviso il trailer ufficiale della seconda metà della terza stagione di Shadowhunters, distribuito in Italia grazie a Netflix, un video ricco di azione, sorprese, amori e momenti drammatici. Lo show tratto dai romanzi di Cassandra Clare ritornerà negli Stati Uniti lunedì 25 febbraio per raccontare l'ultimo capitolo della storia di Clary e dei suoi amici.

Ecco il video: