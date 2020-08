Supernatural 15: il trailer degli ultimi due episodi promette guai in arrivo

Primo sguardo al trailer degli ultimi due episodi di Supernatural, che andranno in onda in autunno sulla rete americana The CW.

Questo autunno segnerà la fine di un'era: sono, infatti, in lavorazione gli ultimi due episodi della quindicesima e ultima stagione di Supernatural, di cui è appena stato lanciato il trailer.

L'emergenza sanitaria ha bloccato le riprese di Supernatural quando la conclusione era prossima, così i due peisodi finali andranno in onda in autunno su The CW segnando l'addio definitivo del pubblico ai fratelli Sam e Dean Winchester. Nel nuovo trailer appena lanciato Sam Winchester (Jared Padalecki), Dean Winchester (Jensen Ackles) e gli altri personaggi tornano a cacciarsi in un mare di guai che condurranno alla risoluzione finale.

"Abbiamo premuto il pulsante della paura. Avevamo iniziato da un giorno le riprese dell'ultimo episodio, eravamo così vicini e all'improvviso hanno chiuso tutto" ha spiegato Jensen Ackles, commentando lo stop.

"Sono certo che Sam e Dean troveranno una qualche versione della pace" ha aggiunto il collega Jared Padalecki. "Che siano vivi o morti, o che Amara si impossessi di me o qualsiasi altra situazione si verifichi, credo che alla fine troveranno molta più pace rispetto all'inizio della stagione".

Supernatural: l'addio di Jared Padalecki, Jensen Ackles e Misha Collins su EW (FOTO)

Quel che è certo è che non resteremo orfani dei fratelli Winchester. Jensen Ackles tornerà nella terza stagione della serie Amazon The Boys nel ruolo di Soldier Boy, mentre Jared Padalecki sarà protagonista del reboot di Walker, Texas Ranger, Walker.