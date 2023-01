Superman: Warner Bros. stava cercando di sostituire Henry Cavill fin dal 2018

Secondo gli insider di Variety, la ricerca di un sostituto di Henry Cavill per il ruolo di Superman sarebbe iniziata nel 2018. L'ex dirigente di Warner Bros. Tobey Emmerich aveva dato il via alla ricerca di un nuovo attore nei panni dell'Uomo d'Acciaio da tempo prima del ritorno di Cavill nella scena post-credits di Black Adam.

Variety sostiene che Tobey Emmerich avrebbe preferito chiunque a Henry Cavill per l'iconico eroe DC anche se il report non svela la ragione di tale avversione. Al momento né Emmerich né Warner Bros. Discovery hanno commentato la storia.

Cosa accadrà nel futuro di Superman?

Nonostante l'impegno di Dwayne Johnson per riportarlo nei panni di Superman, Henry Cavill ha ricevuto il benservito da James Gunn, che sta preparando un nuovo lungometraggio sull'ultimo figlio di Krypton scritto da lui incentrato su un giovane Clark Kent e non sarà una storia sulle origini di Superman, ma piuttosto una parte precedente della sua vita. Non è chiaro a questo punto se Gunn dirigerà lui stesso il reboot o se verrà scelto un regista diverso.

Sul piccolo schermo, The CW possiede ancora il dramma dell'Arrowverse Superman and Lois, che tornerà per la stagione 3. La rete ha recentemente annunciato che la serie TV DC sarà presentata in anteprima martedì 14 marzo negli USA, con Gotham Knights che verrà lanciato subito dopo Superman & Lois. Non è chiaro se questa sarà l'ultima stagione per Superman & Lois, dato il futuro poco chiaro dell'Arrowverse su The CW.

Sebbene negli ultimi tempi non siano emersi dettagli, Michael B. Jordan starebbe sviluppando una serie su Val-Zod per HBO Max, che produrrà. Resta da vedere se Jordan reciterà nella serie, concentrata su una versione alternativa di Superman da un altro universo. Inoltre è in arrivo un nuovo cartoon, My Adventures with Superman, che ha ricevuto un ordine per due stagioni. Nonostante il progetto DCU di James Gunn, è ancora in lavorazione un film su Black Superman. J.J. Abrams è il produttore esecutivo del film, che è stato scritto da Ta-Nehisi Coates, ma al momento manca ancora un regista.