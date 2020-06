Superman: Warner Bros. non crede che Henry Cavill possa reggere un film da protagonista oggi

Warner Bros. non crede nel potenziale da protagonista di Henry Cavill per un nuovo film su Superman, l'appuntamento con l'Uomo d'Acciaio potrebbe essere riservato a ruoli di contorno, almeno per adesso.

I fan DC hanno accolto con gioia la notizia del ritorno di Henry Cavill nei panni di Superman, ma i dirigenti di Warner Bros. non hanno fiducia nella capacità dell'attore inglese di reggere un film da protagonista oggi come oggi.

Un primo piano di Henry Cavill nei panni di Superman in L'uomo d'acciaio

Se si guarda al passato, L'uomo d'acciaio ha incassato 668 milioni globali, meno del previsto anche se è il film su Superman che ha incassato di più. Poi è seguito Batman v Superman: Dawn of Justice, che ha ricevuto critiche contrastanti e non ha superato il miliardo, cosa che era accaduta invece ai due precedenti film su Batman.

A quel punto Warner Bros. ha ammesso pubblicamente la delusione, ma ha ugualmente messo in cantiere Justice League, confermando Zack Snyder alla regia. Snyder è stato poi costretto a rinunciare a ultimare il progetto per via di un grave lutto personale che lo ha spinto a passare il timone a Joss Whedon, ma la situazione è precipitata. Di fronte al crack di Justice League, Warner ha tirato il fiato con i successi di Shazam!, Aquaman e Wonder Woman che hanno ridato linfa vitale al DCEU.

Henry Cavill non compare sul grande schermo nei panni di Superman fin da Justice League, anche se Shazam! prevede un cameo del personaggio di cui però vediamo solo la nuca. Di recente è circolata la notizia secondo cui Henry Cavill sarà ancora Superman, ma non ne L'uomo d'acciaio 2. La ragione?

Heroic Hollywood cita una fonte anonima vicina a Warner Bros. secondo cui i dirigenti dello studio sono convinti che "un film stand-alone su Superman movie non avrebbe successo adesso. Forse dopo aver interpretato un ruolo di supporto in nuovi film DC di successo, Henry Cavill potrebbe tornare ad auspicare un nuovo progetto standalone."

Al momento Cavill attende di fare ritorno sul set della seconda stagione di The Witcher, serie Netflix che di successo ne ha avuto parecchio. Per quanto riguarda il futuro di Superman nell DC Universe, è ancora tutto da scrivere.