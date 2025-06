Henry Cavill spiega il ritardo sulla serie TV Warhammer: "Mi sto divertendo tantissimo"

Henry Cavill aggiorna i fan sul suo adattamento TV di Warhammer 40.000, progetto in sviluppo con Amazon MGM Studios. L'attore, grande appassionato del gioco da tavolo, descrive la serie come "complessa e impegnativa", ma proprio per questo entusiasmante. Nonostante l'assenza di una data ufficiale o di casting, il progetto procede, guidato dalla dedizione personale di Cavill.

Henry Cavill rassicura su Warhammer: la serie Amazon è ancora in marcia

Henry Cavill non ha mai nascosto la sua ossessione per Warhammer 40.000, e oggi più che mai sembra determinato a trasformare la sua passione in una serie TV degna del mito che rappresenta. Intervistato da Esquire, l'attore ha parlato apertamente del lavoro che sta portando avanti insieme ad Amazon MGM Studios, dichiarando: "È un'IP complicata, molto complessa. Ed è proprio questo che mi affascina. Le difficoltà legate al metterla su pagina in modo che renda giustizia a quella complessità, a quella ricchezza e a quelle sfumature, sono una sfida che sto affrontando con immenso piacere". Lontano da scorciatoie o adattamenti approssimativi, Cavill sembra voler costruire un progetto solido, fedele e all'altezza del suo stesso entusiasmo. Dopo le delusioni di The Witcher e Superman, per molti questa potrebbe essere la sua rivincita definitiva.

Henry Cavill sul set

Ambientato in un futuro remoto, dove l'Imperium dell'Uomo combatte guerre senza fine contro alieni e creature ultraterrene, Warhammer 40K è più che un semplice gioco da tavolo: è un universo espanso alimentato da romanzi, videogiochi e un fandom esigente. Cavill, che sarà sia protagonista che produttore esecutivo, affiancato da Natalie Viscuso, Andy Smillie e Max Bottrill, ha l'ambizione di esplorare l'intero spettro narrativo della saga.

Ma sebbene l'entusiasmo sia palpabile, la produzione rimane avvolta dal silenzio: nessun annuncio sul cast, né segnali concreti sull'inizio delle riprese. Nel frattempo, Cavill tornerà sul grande schermo con In the Grey, previsto per il 2025. Ma i fan hanno occhi solo per Warhammer, sperando che questa volta la sinergia tra attore e materiale di partenza non venga tradita.