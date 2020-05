Henry Cavill sarà ancora Superman, ma non ne L'uomo d'acciaio 2

Henry Cavill in trattative con Warner Bros. per tornare a indossare il mantello di Superman, ma non in un sequel de L'uomo d'acciaio.

Henry Cavill potrebbe presto tornare nei panni di Superman, ma non ne L'uomo d'acciaio 2. L'attore inglese sarebbe in trattative con Warner Bros. per calarsi ancora una volta nel ruolo del popolare supereroe in alcuni film DC non ancora specificati.

Batman v Superman: Henry Cavill tiene in mano la maschera di Batman

Lo scoop arriva da Deadline. Come aveva anticipato mesi fa, Henry Cavill non avrebbe detto addio al suo Superman, ma sarebbe pronto a tornare a indossare il mantello in un paio di film DC che però non saranno standalone. Per il momento non si parla dunque di un sequel de L'uomo d'acciaio, ma probabilmente di pellicole dedicate ad altri personaggi. Quali?

Le riprese di Wonder Woman 1984 e The Suicide Squad sono terminate da un pezzo e non ci sarebbero piani di veder comparire Superman in The Batman di Matt Reeves. Cosa resta disponibile? Il giocoso Shazam! 2 avrebbe già ipotecato la presenza dell'Uomo d'Acciaio dopo il cameo a lui dedicato alla fine del primo film, ma è possibile una sua apparizione anche in Black Adam o perfino in Aquaman 2.

Justice League: svelata una foto del Superman di Henry Cavill coi baffi pre CGI!

Secondo i rumor, Warner Bros. potrebbe fare con Superman ciò che il Marvel Cinematic Universe ha fatto con Hulk, facendo comparire il personaggio in varie pellicole senza però dedicargliene una standalone. Restiamo in attesa di saperne di più.