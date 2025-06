Superman, dopo i test screening James Gunn rivede il montaggio e abbandona la struttura a episodi

Via la narrazione episodica: il nuovo Superman diventa (di nuovo) un work in progress. E la Warner Bros. inizia a sudare freddo.

Altro giro, altra corsa per Superman. James Gunn ha deciso di dire addio alla struttura a episodi con cui aveva immaginato il suo Uomo d'Acciaio: niente più "Lunedì", "Martedì" e compagnia bella: dopo i primi test screening, il film cambia pelle e punta su una narrazione più tradizionale, tutta d'un fiato. A riportarlo sono World of Reel e The Hot Mic, che confermano che la decisione nasce dalle reazioni (ancora) tiepide del pubblico.

Il Superman di James Gunn non ingrana

Superman

Manca pochissimo all'uscita del nuovo Superman e dietro le quinte si respira un certo nervosismo. Tutta colpa dei cosiddetti test screening che continuano a non andare granché bene. Già alla fine dello scorso anno, infatti, una proiezione privata interna aveva lasciato l'amaro in bocca portando come conseguenza l'aggiunta di alcune scene, nuova colonna sonora, un montatore fresco di nomina e circa 15 minuti di tagli.

L'etichetta affibbiata da più di un insider - "è un mezzo pasticcio" - non è passata inosservata e, soprattutto, non sembra discostarsi dalla realtà. E adesso che anche la struttura narrativa è stata rimaneggiata, sembra chiaro che Superman stia attraversando una vera e propria crisi d'identità.

James Gunn tra genio, ansia da prestazione e fan in agguato

Superman di James Gunn

Gunn è uno che non ha paura di osare (vedi Guardiani della Galassia o The Suicide Squad), ma stavolta le aspettative sono altissime. Questo film è il primo mattone del nuovo universo DC e se fallisce rischia di portarsi dietro tutto il resto. Meglio quindi una storia lineare e meno "artistica", ma più chiara e rassicurante per il pubblico generalista. Ma ne siamo sicuri?

Quando esce Superman

Il countdown comunque è partito: 9 luglio 2025. Ce la farà il Superman di Gunn a conquistare fan e scettici o finirà per diventare l'ennesimo meme DC? Popcorn pronti: il verdetto, a breve, sarà nelle nostre mani.