Superman è un mezzo pasticcio? Una proiezione privata del film avrebbe reso "nervosa" la Warner Bros

Le prime proiezioni private del Superman di James Gunn non sembrano aver scatenato reazioni positive e descrivono il film come un mezzo pasticcio con necessità di girare diverse scene aggiuntive.

The Hollywood Reporter e alcuni insider piuttosto attendibili hanno reso noto che la Warner Bros avrebbe effettuato una proiezione privata di Superman di James Gunn. A quanto pare, dopo quest'ultima, la major avrebbe effettuato ulteriori riprese aggiuntive per sistemare il film, definito come un mezzo pasticcio.

Non è stata la menzione di riprese aggiuntive a far preoccupare i fan, piuttosto il fatto che la testata ha affermato di aver parlato con diverse persone che hanno visto il film, ma si sono rifiutate di rivelare qualcosa sulla sua qualità.

Superman: il film sarà davvero un pasticcio?

Proprio da questi indizi sembra esserci una risposta riguardo la qualità del film. Secondo quanto riferito dal critico americano Jeff Sneider e da Jordan Ruimy di World of Reel, Superman, o almeno la versione recentemente mostrata alla Warner Bros, sarebbe "un po' un pasticcio". Ragion per cui, in questo momento, la Warner starebbe iniziando a essere "nervosa" per la riuscita del film.

Naturalmente, questo non significa che Superman si rivelerà un brutto film, mancano ancora sette mesi all'uscita, e non dimentichiamo che Guardiani della Galassia ha avuto un'impressione iniziale piuttosto negativa, e si pensava che fosse un fiasco totale molti mesi prima che arrivasse nelle sale e diventasse un grande successo.

Non dimentichiamo neppure che, al contrario, Superman Returns e L'uomo d'acciaio hanno avuto un grande successo iniziale ma niente più.

Anche se le voci diffuse da alcuni critici americani si rivelassero vere, insomma, per il Superman di Gunn c'è ancora speranza.