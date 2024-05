Superman: le tre protagoniste svelano il fisico scolpito dopo l'allenamento per il film

Le interpreti femminili di Superman si allenano in palestra sfoggiando fisici perfetti per il film di James Gunn, attualmente in lavorazione, nelle nuove foto svelate dal personal trainer Paolo Mascitti.

Il preparatore atletico ha postato su Instagram alcune foto delle star Rachel Brosnahan (Lois Lane), Jennifer Holland (Emelia Harcourt), Sara Sampaio (Eve Teschmacher) e María Gabriela De Faría (Angela Spica/The Engineer), mostrando i risultati del duro allenamento a cui si sono sottoposte per essere in forma smagliante per il film.

Delle quattro attrici ritratte nella foto, manca ancora la conferma della presenza nel cast di Superman di Jennifer Holland, moglie di James Gunn. Dopo le accuse di nepotismo rivolte al regista, che ingaggia abitualmente la moglie e il fratello Sean Gunn in ruoli chiave, è più probabile che Jennifer Holland vada semplicemente in palestra con le colleghe in preparazione della seconda stagione di Peacemaker, che presto entrerà in lavorazione.

Come si inseriranno Lois Lane, Eva Teschmacher, Emilia Harcourt e Angela Spica in Superman?

Escludendo la presenza di Jennifer Holland che, come abbiamo detto più sopra, è tutt'altro che certa, Lois Lane, Eva Teschmacher, Emilia Harcourt e Angela Spica avranno ruolo chiave nella storia di Superman ideata da James Gunn.

Pochi i misteri intorno al personaggio chiave di Lois Lane (Rachel Brosnahan) a fianco di Clark Kent (David Corenswet), mentre è più interessante dare uno sguardo agli altri due personaggi dei fumetti. Eva Teschmacher (interpretata da Sara Sampaio) ha stretti legami con il malvagio Lex Luthor, spesso ha il ruolo di sua assistente e talvolta anche sua partner romantica. Non è chiaro se il Lex Luthor di Nicholas Hoult sarà il principale antagonista di Superman. In ogni caso, è improbabile che Eva Teschmacher sia semplicemente un assistente senza rilevanza per la trama, visto che il coinvolgimento di Sara Sampaio nel film è stato annunciato nelle prime fasi di sviluppo.

Angela Spica di María Gabriela De Faría si profila come il personaggio femminile più intrigante. Nei fumetti DC, Spica è uno dei personaggi che operano sotto il nome di The Engineer per The Authority, un gruppo di eroi che sono disposti a mettere in atto misure estreme per raggiungere la pace. È possibile che la squadra debutti in Superman e che le misure estreme intraprese spingano Clark Kent a formare la Justice League per dare una risposta meno violenta alla lotta al crimine.

Superman di James Gunn arriverà nei cinema l'11 luglio 2025.