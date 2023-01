James Gunn: la moglie Jennifer Holland è in Shazam 2, l'ira dei fan "Il prossimo Superman sarà tuo fratello?"

La nuova polemica che coinvolge James Gunn vede il regista, e nuovo CEO dei DC Studios insieme a Peter Safran, resosi colpevole di nepotismo agli occhi dei fan per aver affidato alla moglie Jennifer Holland un cameo in Shazam 2.

Secondo Fandomwire, James Gunn avrebbe ingaggiato la moglie Jennifer Holland per un cameo a fianco di Zachary Levi in Shazam! Furia degli Dei. Al momento non è chiaro a quale ruolo si faccia riferimento, ma la polemica non è mancata di montare su Twitter. in molti hanno criticato la scelta definendola 'non necessaria'.

Un fan ha scritto: "Pensavo fosse il nuovo Superman".

Un altro fan ha condiviso un'esilarante foto modificata di Jennifer Holland e ha scritto: "La moglie di James Gunn è la nuova Shazam. Senza dubbio."

Un fan ha accennato al nepotismo e ha commentato: "Non sarei sorpreso se il prossimo Superman fosse interpretato da suo fratello Sean Gunn".

James Gunn, solitamente molto ciarliero sui social media, peer il momento non ha risposto ai tweet polemici. Restiamo in attesa.