Superman: Nicholas Hoult condivide nuove foto, svelando il suo look da Lex Luthor

Nicholas Hoult ha condiviso nuove foto sui social, svelando così il suo look per interpretare Lex Luthor nel film Superman.

Nicholas Hoult ha avuto l'opportunità di guidare una Ferrari e l'attore, condividendo le foto che immortalano la sua esperienza, ha permesso ai fan della DC di vederlo con il suo look da Lex Luthor.

Gli scatti sulla pista e vicino alla macchina da corsa lo ritraggono infatti con la testa rasata e danno un'idea dei risultati della preparazione fisica a cui si è sottoposto.

L'iconico ruolo del villain

Il regista e sceneggiatore James Gunn ha scelto Nicholas Hoult per l'iconico ruolo del malvagio Lex Luthor nel film Superman. L'attore reciterà accanto a David Corenswet nella parte di Clark Kent e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane.

L'attore aveva spiegato che la sua fonte di ispirazione per la preparazione fisica prima di arrivare sul set era legata ai fumetti: "C'è quel pezzo in All-Star Superman in cui parla del fatto che i suoi muscoli sono veri e grazie al duro lavoro, e tutto il resto. Ho preso ispirazione da quel passaggio per alimentare un po' il fuoco e impegnarmi".

Le foto pubblicate su Instagram mostrano quindi il look di Hoult, impegnato in questi giorni nelle riprese dell'atteso film che debutterà nelle sale cinematografiche nel 2025.

Nel cast del film prodotto dalla DC, in arrivo nelle sale l'11 luglio 2025, ci sono anche Skyler Gisondo che sarà Jimmy Olsen, Sara Sampaio nei panni di Eve Teschmacher, Edi Gathegi che sarà Mister Terrific, Terence Rosemore con la parte di Otis, Anthony Carrigan che interpreta Metamorpho, Isabela Merced che avrà il ruolo di Hawkgirl, Nathan Fillion che sarà Guy Gardner, e Maria Gabriela de Faria con il ruolo di The Engineer.

In Superman si vedrà l'eroe mentre cerca di riconciliare le sue origini legate a Krypton con gli anni trascorsi sulla Terra a Smallville, in Kansas.