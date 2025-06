Superman: prevendite impazzite, il sito americano di Fandango va in crash

La richiesta dei biglietti per il cinecomic di James Gunn ha mandato in tilt un celebre sito americano, tutti pazzi per la pellicola con David Corenswet in arrivo in Italia il 9 luglio.

La stagione cinematografica estiva americana si infiamma in vista dell'uscita di Superman. L'apertura delle prevendite del film di James Gunn ha causato il blocco si siti web e app, mandando in crash il sito Fandango.

Il crash del sito ha coinciso con la messa in vendita dei biglietti Prime Early Screening poche ore fa. Solo pochi fortunati sono riusciti ad accaparrarsi un biglietto per vedere il film l'8 luglio, tre giorni prima dell'uscita ufficiale americana fissata per l'11 luglio (l'uscita italiana di Superman è fissata, invece, al 9 luglio). Gli utenti hanno dovuto verificare la propria iscrizione a Prime prima di poter accedere ai biglietti, e la domanda sarebbe stata talmente alta da mandare in crash il portale Fandango.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Una campagna pubblicitaria aggressiva per Superman

A giudicare dalle interazioni dei fan sui social media, Superman è il film più atteso del 2025: da Superman ad Avatar 3. James Gunn e i DC Studios hanno scommesso molto sul reboot della saga dell'Uomo d'Acciaio che rappresenterà il vero rilancio del DC Universe dopo una sfilza di flop e una tabula rasa praticata con l'arrivo di James Gunn e Peter Safran alla direzione dello studio.

Superman crolla nella neve ferito

Sarà interessante assistere alla sfida tra i due cinecomic, Superman e I Fantastici 4: Gli inizi, alimentata dall'hype sui social media. Pur non uscendo nello stesso weekend, c'è chi vede lo scontro tra Marvel e DC come il Barbenheimer dei supereroi, in cui i fan di entrambi i progetti possono unirsi per garantire il successo di entrambi i film e ridare ossigeno al botteghino dopo anni di impasse.

Scritto e diretto da James Gunn, Superman racconta il viaggio di Clark Kent/Superman (David Corenswet) alla ricerca di un equilibrio tra le sue origini kryptoniane e la sua vita da umano con la famiglia adottiva a Smallville, Kansas. Gunn ha affermato che il film è ispirato al fumetto All-Star Superman, scritto da Grant Morrison e Frank Quitely. Oltre a Corenswet, il film vede la partecipazione di Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion e Isabela Merced.