Superman, il presidente della Warner Bros. loda il film di James Gunn: "È solo il primo passo"

Dopo l'enorme successo di Superman nel primo weekend al box-office, l'amministratore delegato della Warner Bros. Discovery David Zaslav ha elogiato il film mostrando il suo entusiasmo per ciò che deve ancora venire all'interno del neonato DC Universe.

Superman, che è arrivato nelle sale questo fine settimana e ha raggiunto un'impressionante apertura globale di 217 milioni di dollari, è il nuovo inizio che Warner Bros. e DC stavano cercando da tempo. Zaslav, che ha assunto la direzione dello studio poco più di tre anni fa, ha celebrato la sua decisione di portare a bordo lo sceneggiatore James Gunn e Peter Safran per gestire i nuovi DC Studios.

In una dichiarazione rilasciata a Variety, l'amministratore delegato si è detto entusiasta di vedere la visione di Gunn prendere vita in Superman e di come il pubblico ha risposto finora. Inoltre, ha anticipato che questo è solo il primo passo verso il più esteso racconto del DC Universe che ci aspetta.

La decisione giusta di mettere James Gunn a capo dei DC Studios

Superman: Legacy, una foto del cast

"Tre anni fa, ho assunto James Gunn e Peter Safran per reimmaginare e unificare la direzione creativa della DC sotto un unico team di leadership, infondendo nuova vita ed entusiasmo in uno dei franchise narrativi più iconici al mondo", ha dichiarato David Zaslav a proposito del weekend di apertura di Superman. "L'impegno di James e Peter nell'onorare l'eredità dell'Universo DC, forgiando al contempo qualcosa di nuovo e coinvolgente, è di grande ispirazione".

Superman: David Corenswet in una foto del film

Zaslav ha proseguito ricordando le novità in arrivo dai DC Studios, tra cui Supergirl, la cui produzione è terminata da poche settimane, e Clayface. Quest'ultimo, ovviamente, ha appena scritturato il suo protagonista e dovrebbe essere il prossimo film dello studio a vedere iniziare le proprie riprese.

"Questo fine settimana abbiamo visto Superman volare, mentre la passione e la visione di James Gunn prendevano vita sul grande schermo. Superman è solo il primo passo. Solo nel corso del prossimo anno, i DC Studios presenteranno i film Supergirl e Clayface nei cinema e la serie Lanterns su HBO Max, tutti parte di un audace piano decennale. La visione della DC è chiara, lo slancio è reale e non potrei essere più entusiasta di quello che ci aspetta". Nelle scorse ore, è stata anche rivelata la prima immagine di Supergirl.