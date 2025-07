Superman, James Gunn celebra il successo al box office: "Lieto di aver fatto un film sul lato umano dell'eroe"

James Gunn non potrebbe essere più grato per l'accoglienza positiva riservata al suo Superman. Nel primo weekend di programmazione la pellicola ha incassato 122 milioni globali ed è il secondo film del 2025 targato Warner Bros. dopo Un film Minecraft ad aver segnato un'apertura di oltre 100 milioni.

Il regista e co-direttore dei DC Studios è intervenuto domenica su Threads per ringraziare gli spettatori accorsi al cinema per godersi lo spettacolo e fare la conoscenza del nuovo Uomo d'Acciaio interpretato da David Corenswet.

"Sono incredibilmente grato per il vostro entusiasmo e le vostre gentili parole degli ultimi giorni", ha scritto Gunn. "Abbiamo visto 'molto Super' in Superman nel corso degli anni, e sono felice di aver realizzato un film che si concentra sulla componente umana dell'equazione: una persona gentile che si prende sempre cura di chi è in difficoltà. Il fatto che questa scelta abbia avuto un impatto così forte su così tante persone in tutto il mondo è di per sé una testimonianza piena di speranza della gentilezza e della qualità degli esseri umani. Grazie."

Superman e Lois Lane

Warner Bros festeggia il risultato al botteghino

James Gunn non è l'unico a celebrare l'accoglienza riservata a Superman, primo vero tassello del nuovo corso impresso al DCU da Gunn e Peter Safran. In un comunicato il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha dichiarato: "Questo fine settimana abbiamo visto Superman spiccare il volo, mentre la passione e la visione di James Gunn prendevano vita sul grande schermo. Superman è solo il primo passo".

Superman ferito nella neve

Zaslav ha poi anticipato brevemente il futuro del DCU, aggiungendo: "Solo l'anno prossimo, DC Studios farà uscire nei cinema i film su Supergirl e Clayface e lancerà la serie Lanterns su HBO Max, tutte le opere sono parte di un coraggioso piano decennale. La visione della DC è chiara, lo slancio è reale e non potrei essere più entusiasta di ciò che ci aspetta".

In precedenza James Gunn aveva "minimizzato" la pressione per l'esito al box office del suo nuovo lungometraggio, spiegando a Hollywood Reporter: "Non è l'impresa più rischiosa del mondo. C'è qualcosa in ballo? Sì, ovvio, ma non è così grande come la gente crede. Sentono queste cifre secondo cui il film avrà successo solo se incasserà 700 milioni di dollari o giù di lì, ma è una totale assurdità."

Per chi non fosse ancora accorso nei cinema e per chi ha già visto il film di James Gunn e vuole approfondirne gli aspetti o scoprire qualche curiosità, può leggere la nostra recensione di Superman.