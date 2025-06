Clayface: i DC Studios annunciano che Tom Rhys Harries sarà la star

I DC Studios hanno annunciato che è stato trovato il protagonista del film Clayface: sarà l'attore gallese Tom Rhys Harries la star del prossimo film tratto dai fumetti.

Il giovane è un volto conosciuto dagli appassionati di serie tv grazie al ruolo avuto in Suspicion, il progetto di Apple TV+ con star Uma Thurman.

Chi è il protagonista di Clayface

Tom Rhys Harries, recentemente, ha recitato anche nel film Itaca. Il ritorno diretto da Uberto Pasolini e con star Ralph Fiennes e Juliette Binoche, oltre ad avere avuto ruoli in Kandahar con star Gerard Butler, e in The Gentleman, il progetto prodotto da Guy Ritchie.

Una foto di Rhys Harries, nuova star del DC Universe

L'attore, per ottenere il ruolo principale in Clayface, ha battuto una concorrenza composta da Jack O'Connell (28 anni dopo), Tom Blyth (Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente), Leo Woodall (The White Lotus), e George MacKay (1917).

Rhys Harries ha recitato anche a teatro in occasione di Mojo, andato in scena a Londra nel 2013, che gli ha permesso di recitare accanto a Colin Morgan, Rupert Grint e Ben Whishaw.

I dettagli del film

Alla regia di Clayface sarà impegnato James Watkins (Speal No Evil), e il film arriverà nei cinema l'11 settembre 2026. Le riprese si svolgeranno nel Regno Unito, negli spazi del Warner Bros Leavesden tudio.

Il personaggio ha debuttato tra le pagine nel giugno 1940. Nella versione originale della storia è un attore che sceglie di assumere l'identità di un personaggio che ha interpretato in un film horror dopo aver iniziato a compiere dei crimini. Clayface sembra avere un corpo fatto di argilla e nel corso degli anni è stata una presenza in vari progetti della DC, con apparizioni in film, serie tv, show animati, videogiochi e non solo.

Nel team della produzione del lungometraggio ci sono James Gunn e Peter Safran, oltre a Matt Reeves e Lynn Harris. Mike Flanagan ha firmato la prima versione della sceneggiatura, su cui ha poi lavorato Hossein Amini.