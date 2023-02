Superman & Lois, James Gunn: "La serie andrà avanti ancora per un po''"

Superman & Lois non lasceranno i loro fan molto presto secondo le ultime dichiarazioni di James Gunn e Peter Safran in merito al futuro della serie che sta tornare con la sua terza stagione.

Superman & Lois,la serie The CW che tornerà sul piccolo schermo, in America, a partire dal 14 marzo, dovrebbe andare avanti per "una o due stagioni" ancora. Questo secondo quanto dichiarato da James Gunn e Peter Safran a capo dei DC Studios.

DC Universe, il nuovo Superman e The Batman 2 tra i progetti annunciati da James Gunn

Il destino di Superman and Lois è stato dunque svelato, almeno in parte, quando la stampa ha posto ad entrambi una domanda sul futuro della serie. "È uno show che piace a tutti, quindi andrà avanti per un po'", queste sono state le parole di Gunn riportate da Variety.

Gunn e Safran non hanno invece rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla serie Gotham Knights (qui potete dare un'occhiata al trailer di Gotham Knights) che, come la terza stagione di Superman & Lois, debutterà il 14 marzo in America.

Queste due serie, insieme a The Flash, che si concluderà con la nona stagione, sono gli ultimi show DC rimasti su The CW.

I nuovi episodi di Superman & Lois stanno dunque per arrivare. A prestare i loro volti ai protagonisti sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman, ed Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane. In seguito all'uscita di Jordan Elsass, Jonathan Kent sarà interpretato dall'attore australiano Michael Bishop.

La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.