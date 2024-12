Superman & Lois, era previsto un crossover con Batwoman: ecco cosa è andato storto

Con la conclusione di Superman & Lois, prevista per questa notte su The CW, si è riflettuto molto sia sulla serie DC che sul più ampio franchise dell'Arrowverse del network.

Sebbene i fan sappiano che Superman & Lois non esiste esattamente all'interno dell'universo condiviso, la serie ha forti legami con esso - dopo tutto, sia Tyler Hoechlin che Elizabeth Tulloch sono apparsi per la prima volta come varianti dei loro personaggi in Supergirl e The Flash. Ma nonostante rimanga una serie a sé stante, Superman & Lois si è quasi incrociato con l'Arrowverse vero e proprio. Sfortunatamente, il Covid si è messo in mezzo.

Parlando a un panel durante il Fan Expo di San Francisco, Tulloch ha rivelato che la serie avrebbe dovuto incrociarsi con Batwoman, ma quando le riprese sono iniziate, le restrizioni in atto a causa della pandemia erano troppo rigide, cosa che ha interrotto tutto e fatto accantonare l'idea.

Batwoman: una scena della serie

"Abbiamo iniziato le riprese nell'ottobre del 2020, quindi c'erano delle restrizioni molto, molto rigide su Covid e si parlava di realizzare un crossover con Batwoman, ma poi hanno cambiato idea", ha rivelato Tulloch.

Le restrizioni dovute alla pandemia non sono state l'unico ostacolo al crossover Superman & Lois/Batwoman. Le due serie sono state girate in formati diversi, il che ha creato a sua volta altri problemi. Inoltre, quello con Batwoman non era l'unico crossover dell'Arrowverse che era stato preso in considerazione.

Tulloch ha anche rivelato che era previsto un accenno a Supergirl che era stato la casa dall'episodio pilota di Superman and Lois, spiegando che era previsto si vedesse una foto di Melissa Benoist con Hoechlin e Tulloch che avrebbe dovuto trovarsi sulla scrivania di Lois, ma è stata rimossa: "È stato quando si è discusso del fatto che forse non facevamo parte dell'Arrowverse di per sé", ha chiarito Tulloch.