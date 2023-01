DC Universe, il nuovo Superman e The Batman 2 tra i progetti annunciati da James Gunn

Dopo un'attesa di diversi mesi, James Gunn ha finalmente annunciato i primi progetti che andranno a comporre il nuovo DC Universe capitanato dal regista e da Peter Safran, tra cui un nuovo film su Superman.

Per quanto riguarda quest'ultimo si tratterà di un reboot a tutti gli effetti con un nuovo attore dopo il licenziamento di Henry Cavill. Il nuovo film, intitolato Superman: Legacy, uscirà al cinema l'11 luglio 2025. Allo stesso tempo, è stata annunciata la data d'uscita del sequel di The Batman, fissata per il 3 ottobre 2025, titolo: The Batman - Part II.

James Gunn e Peter Safran hanno annunciato le date di uscita di entrambi i film durante una presentazione del DCU a un piccolo gruppo di giornalisti. Il reboot dell'Uomo d'Acciaio, scritto da Gunn, è una storia destinata a reintrodurre Clark Kent e il suo alter-ego in costume agli spettatori, mentre il seguito di The Batman, diretto da Matt Reeves, vedrà il regista scrivere e dirigere Robert Pattinson tornare nei panni di Bruce Wayne.

Questi due progetti saranno anticipati da quattro film DC che hanno preceduto l'arrivo di Gunn e Safran e che usciranno nel 2023: Shazam! Furia degli Dei, The Flash, Blue Beetle e _Aquaman e il Regno perduto.

I primi progetti del DCU che usciranno saranno una serie animata Creature Commandos scritta da Gunn e una serie HBO Max con Amanda Waller interpretata da Viola Davis, entrambe descritte come un "antipasto" per i grandi piani del DCU di Gunn e Safran.

Safran ha descritto il prossimo film su Superman, il terzo reboot dopo Superman Returns del 2006 e L'uomo d'acciaio del 2013, sottolineando che "si concentra su Superman che bilancia la sua eredità kryptoniana con la sua educazione umana". Ha notato poi che Superman dovrà lottare per essere gentile "in un mondo che considera la gentilezza antiquata".

Per quanto riguarda il seguito di The Batman, rimarrà separato dall'universo condiviso dei DC Studios. Gunn ha fatto notare che tali storie secondarie più cupe e adulte, come Joker di Todd Phillips o - come ha scherzato - Teen Titans GO! - sarebbero state esplicitamente etichettate come DC Elseworlds.

Gunn e Safran hanno anche rivelato che ci sarà un film di prossima uscita, The Brave and the Bold, che introdurrà un altro Batman in live-action e allo stesso tempo Damian Wayne, figlio di Wayne, e infine Robin.

Infine, sono stati annunciati una serie di progetti che potrebbero essere soggetti a cambiamenti in quanto i titoli sono ancora provvisori. Parliamo di una serie live-action su Lanterna Verde intitolata Lanterns; un film live-action intitolato The Authority; una serie live-action chiamata Paradise Lost; la serie su Booster Gold; il film live-action Supergirl: Woman of Tomorrow; un film live-action su Swamp Thing.