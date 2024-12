Superman & Lois: il finale ha incluso il cameo di un personaggio DC amatissimo dai fan

Superman & Lois si è finalmente concluso dopo quattro epiche stagioni, e uno degli amici più fedeli dell'Uomo d'Acciaio è arrivato giusto in tempo per la fine della serie.

Ovviamente, vi invitiamo a non proseguire nella lettura di questo articolo se non siete in pari con gli eventi della quarta e ultima stagione di Superman & Lois, dato che il testo di seguito contiene pesanti spoiler sul finale dello show della CW, che mette di fatto fine all'ampio universo condiviso dell'Arrowverse.

La quarta stagione di Superman & Lois ha visto il Superman di Tyler Hoechlin messo alla prova come non mai: è stato ucciso da Doomsday prima di essere resuscitato dalla famiglia Kent, solo per vedere i suoi poteri iniziare a diminuire gradualmente a causa del cuore umano del generale Sam Lane (Dylan Walsh) trapiantato in lui.

Krypto e Clark Kent nella scena finale di Superman & Lois

Inoltre, Clark Kent rivela finalmente al mondo la sua identità di Superman, ma il colpo di scena più grande arriva proprio alla fine dell'ultimo episodio dello show, quando Superman e Lois Lane muoiono e si incontrano di nuovo nell'aldilà.

È stato un finale emozionante per il viaggio di Clark e Lois nella serie, con Lois che muore di cancro anni prima che Clark soccomba al suo cuore ormai umano. Tuttavia, il montaggio di Superman and Lois sull'invecchiamento di Kal-El include anche un'apparizione a sorpresa del suo famoso compagno canino, Krypto, che Clark accoglie come primo cane della sua vita dopo la scomparsa di Lois.

Il cameo finale di Superman & Lois nel dettaglio

In una nuova intervista, lo showrunner della serie CW, Brent Fletcher, ha parlato della motivazione che li ha spinti a inserire Krypto all'ultimo minuto, mentre la serie si stava concludendo:

"Amiamo Krypto. Avevamo parlato molto dell'idea di inserirlo, ma non avremmo mai avuto un cane con superpoteri nella serie. Non avrebbe funzionato a livello di tono con quello che stavamo facendo. Così, mentre lavoravamo al montaggio finale, ci rendevamo conto che il momento della morte di Lois era molto triste e cercavamo di bilanciare i sentimenti di tutti".

Lo showrunner ha proseguito: "Volevamo che ci fosse anche un po' di gioia. Come ci si riprende da una tale perdita? Beh, si trova un'altra strada per la gioia e se un cane arruffato non può portarti gioia, non sappiamo cos'altro potrebbe farlo. E volevamo solo che fosse il suo primo cane. In quel momento, da vecchio, è tornato ad essere un bambino di sette anni con quel cane. Ci ha fatto sentire felici. Quindi, non si trattava tanto di Krypto come personaggio iconico, quanto di Krypto come migliore amico dell'uomo".