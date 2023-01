Superman & Lois, il trailer della stagione 3 anticipa il ritorno della serie con Tyler Hoechlin

Il trailer della terza stagione di Superman & Lois, con Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch, accompagna i fan nei nuovi episodi della serie The CW che arriverà in America a partire dal 14 marzo.

E' stato diffuso il trailer della terza stagione di Superman & Lois, serie The CW che tornerà sul piccolo schermo, in America, con i nuovi episodi a partire dal 14 marzo. Cosa succederà al Clark Kent di Tyler Hoechlin? Quali sfide dovrà affrontare insieme alla Lois Lane di Elizabeth Tulloch?

Un breve trailer e poche immagini accompagnano i fan della serie nella nuova stagione in cui la posta in gioco, ancora una volta, sembra essere decisamente alta.

Intanto, nelle scorse settimane, in risposta al tweet di un fan, Jon Cryer ha confermato che non sarà lui a prestare il volto a Lex Luthor nella prossima stagione di Superman and Lois.

L'attore ha inoltre rivelato che ci sarà un recast poiché la serie con protagonisti Tyler Hoechlin ed Bitsie Tulloch non è ambientata nel mondo dell'Arrowverse.

Superman & Lois: Jordan Elsass abbandona la serie tv

A prestare i loro volti ai protagonisti di Superman & Lois sono Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent/Superman, ed Elizabeth Tulloch nei panni di Lois Lane. In seguito all'uscita di Jordan Elsass, Jonathan Kent sarà interpretato dall'attore australiano Michael Bishop. La serie è stata creata e scritta dal produttore esecutivo di The Flash, Todd Helbing. Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns sono i produttori esecutivi.