Superman & Lois, pronti al gran finale della serie? Ecco l'ultima sfida dell'Uomo d'Acciaio nel trailer esteso

La puntata finale della serie - iniziata nel 2021 su The CW - andrà in onda sul network il prossimo 2 dicembre

Superman & Lois sta per concludersi e con esso l'intero Arrowverse. The CW ha pubblicato il trailer del finale della serie, che andrà in onda il prossimo lunedì 2 dicembre. Il filmato promette molta azione e dramma, ma anche molti addii che commuoveranno i fan di questa incredibile serie.

Il trailer esteso, dalla durata di 90 secondi, inizia con Clark Kent (Tyler Hoechlin) che pone una domanda metaforica: "Per cosa pensi che Superman e Lois Lane saranno ricordati?". Lois (Elizabeth Tulloch) propone: "Mi piacerebbe pensare alla verità e alla giustizia", mentre Clark conclude: "e un domani migliore".

Il filmato anticipa molta azione tra Superman e Lex Luthor (Michael Cudlitz), ma non risolve il cliffhanger del penultimo episodio. L'ultima volta che abbiamo visto Superman era impegnato con Doomsday e non aveva più nulla per affrontare l'armatura di Luthor. La serie deve anche concludere la storia di Clark che addestra i suoi figli a proteggere la Terra al suo fianco.

Addio definitivo all'Arrowverse

Questa sarà l'ultima puntata di questo show e dell'intero universo narrativo iniziato più di dieci anni fa su The CW con la prima stagione di Arrow. Una cosa è certa: sarà un addio davvero commovente per tutti quei fan che seguono questo universo fin dall'inizio.

Superman & Lois è stato quasi completamente separato dal resto dell'Arrowverse, ma rappresenta comunque la fine di un'epoca per gli adattamenti dei fumetti. Il franchise ha preso il via con Arrow, serie incentrata sul vigilante Freccia Verde (Stephen Amell), per poi espandersi con The Flash, interpretato da Grant Gustin.

L'universo narrativo si è allargato rapidamente con Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning e Batwoman. Questi show avevano crossover, pilot secondari e lunghi archi di personaggi in cui i fan potevano davvero perdersi, il che era particolarmente gradito dato che il DCEU stava vacillando sul grande schermo.