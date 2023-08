Superman: Legacy: il sostituto di Henry Cavill ha messo su massa muscolare e gli somiglia molto

Nuove immagini della star di Superman: Legacy, David Corenswet, hanno fatto il giro dei social media e i fan non hanno potuto fare a meno di notare il suo fisico trasformato.

Corenswet, il nuovo interprete di Superman, che sostituirà Henry Cavill nel ruolo principale del nuovo DCU di James Gunn, è stato immortalato in alcune foto dal set di un nuovo documentario sul lavoro dell'artista Jon Schueler.

Dopo aver visto le immagini, i fan di Superman su Twitter hanno subito notato che l'attore si è evidentemente allenato per prepararsi al ruolo dell'Ultimo Figlio di Krypton. I muscoli aiutano, ma ciò che è più importante è quello che c'è sotto i muscoli: il cuore pulsante di Superman per gli abitanti del pianeta Terra. Speriamo che David Corenswet sia l'uomo giusto per questo lavoro.

Superman: Legacy, Anthony Carrigan entra nel cast con il ruolo di Metamorpho

A giugno, Corenswet è stato annunciato come nuovo Superman insieme a Rachel Brosnahan come Lois Lane. Il film uscirà l'11 luglio 2025 e Gunn prevede di iniziare le riprese all'inizio del 2024. Nel cast ci saranno anche altri personaggi come Lex Luthor, ruolo per cui i rumor stanno indicando molti attori, tra cui Daniel Craig e Glenn Howerton, e i supereroi The Authority.

Superman: Legacy uscirà nelle sale l'11 luglio 2025.