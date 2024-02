Superman: Legacy, Rachel Brosnahan rivela la preparazione al ruolo di Lois Lane

La prossima interprete di Lois Lane in Superman: Legacy, Rachel Brosnahan, ha anche rivelato di aver visto il costume dell'uomo d'acciaio per la prima volta.

Con l'imminente inizio delle riprese di Superman: Legacy, il primo sguardo al costume di Superman di David Corenswet potrebbe essere dietro l'angolo. Recentemente sono emerse altre interviste sul tappeto rosso dei SAG Awards, dove Rachel Brosnahan ha risposto ad alcune domande relative al reboot di James Gunn.

In particolare, l'attrice di The Marvelous Mrs. Maisel ha raccontato a Deadline la sua preparazione al ruolo di Lois Lane: "Mi sto ancora preparando, sto parlando con alcuni giornalisti, sto leggendo molti fumetti. Ci sono così tanti fumetti che non avevo mai letto prima. È stato davvero divertente immergermi in questo universo. Siamo appena stati ad Atlanta e abbiamo fatto la nostra prima lettura del copione. Ho visto il costume e sono rimasta a bocca aperta. Spero che anche i fan lo siano".

Nonostante l'inizio delle riprese sia previsto per la prossima settimana, sembra che il look definitivo della leggendaria reporter del Daily Planet sia ancora in fase di definizione. Brosnahan ha dichiarato: "Ho provato molti costumi. Credo che James Gunn li stia esaminando in questo momento e stiamo cercando di capire il look definitivo".

Superman: Legacy è film diretto e scritto da James Gunn, ed è interpretato da David Corenswet nel ruolo di Kal-El/Clark Kent, Rachel Brosnahan nel ruolo di Lois Lane, Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nel ruolo di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Sean Gunn nel ruolo di Maxwell Lord, María Gabriela de Faría nel ruolo di Angela Spica/The Engineer, Terence Rosemore nel ruolo di Otis e Anthony Carrigan nel ruolo di Metamorpho. Qualche giorno James Gunn ha pubblicato la prima foto del cast.

Inoltre, Gunn ha confermato che Nicholas Hoult interpreterà Lex Luthor nel film. Anche Milly Alcock è stata recentemente scritturata per il ruolo di Supergirl e si prevede (ma non è stato confermato) che apparirà anche in Legacy.

Oltre ad Atlanta, le riprese si terranno a Cleveland, in in Ohio,in una location che potrebbe essere utilizzata per la Hall of Justice e a Hell, in Norvegia, per le scene che, secondo molti fan, saranno utilizzate per la Fortezza della Solitudine. Attualmente in uscita l'11 luglio 2025, Superman: Legacy è il primo film del reboot del DCEU di Gunn.