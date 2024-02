Superman: Legacy, una nuova foto mostra il logo, è identico a Kingdom Come

In queste ultime ore il cast di Superman: Legacy si è riuniti ai consueti "tavoli di lettura" dove normalmente si legge la sceneggiatura del film insieme a tutti gli attori. Ebbene, potrebbe essere stato svelato il logo ufficiale della pellicola.

Come mostra un'immagine trapelata dai tavoli di lettura, insieme alle targhette con i nomi degli attori del cast comparirebbe il logo scelto per Superman: Legacy, che appare identico a quello della miniserie a fumetti Kingdom Come, pubblicata nel 1996.

Anche se probabilmente la trama di Superman: Legacy non rispecchierà la celebre miniserie, è interessante notare i due loghi identici.

Kingdom Come, la storia

Realizzata da Alex Ross e Mark Waid nel 1996, Kingdom Come è forse la più famosa storia Elseworlds sviluppata per la DC Comics. Ambientata in un futuro non troppo lontano, la storia è incentrata su un Superman disilluso, che torna da un esilio autoimposto per ricordare al mondo come dovrebbero comportarsi gli eroi.

Superman: Legacy segnerà il nuovo inizio del DC Universe nel 2025

I fan sognano un film su Kingdom Come da decenni, anche se il più vicino a realizzarlo è stato Brandon Routh che ha interpretato il Superman di Kingdom Come come parte dell'evento Crisi sulle Terre Infinite dell'Arrowverse. All'epoca del suo ingaggio alla guida dei DC Studios, Gunn aveva postato su Twitter un'immagine di Kingdom Come, insieme alle parole "Making plans".